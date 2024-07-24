盧秀燕返台 市府團接續拜訪塔可瑪市與流行文化博物館
台中市長盧秀燕原計劃訪問美國姐妹市，因颱風已回台中坐鎮，台中市副市長黃國榮代表接續訪美行程，首站拜會塔可瑪市政府，由副市長海因斯接待，雙方針對教育文化、影視音樂及運動等議題熱烈交流。
今年7月19日是台中市與塔可瑪市締盟24周年，黃國榮說，塔可瑪市是華盛頓州第3大城，與台中一樣擁有機場、海港的雙港優勢，兩市情誼深厚，很高興拜會長久以來的好朋友。
聽聞海因斯副市長熱愛戶外運動，曾完成超過12次馬拉松，黃國榮分享台中推動運動城市理念，尤其台中一年舉辦超過40場馬拉松賽事，盼海因斯到台中參加。
一行人另造訪「流行文化博物館(MoPOP)」，由博物館CEO Michele Smith及首席策展人Jacob McMurray親自接待，帶領市府團隊瞭解美國影視音流行文化影響力。
黃副市長表示，流行文化是城市軟實力的最佳體現，台中持續推動影視音流行文化產業發展，從各項影視音補助、政策支持著手，並辦理豐富多樣的節慶活動，希望能夠透過流行文化力量帶動城市活力，讓世界看見台中。
新聞局長欒治誼則說，「流行文化博物館」是美國流行文化領域的指標性場館，展出內容包羅萬象，包含影視、流行音樂、動畫、科幻、恐怖、時尚、體育和電玩遊戲等元素，並透過一切可激發生活創意的作品，成為改變生活的力量。
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