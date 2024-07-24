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凱米風雨加劇 民眾敲碗期待明天續放颱風假

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
凱米颱風來襲，彰化縣政府宣布今天停班停課，預期風雨影響到明天，已有很多民眾又在敲碗，期待明天會再休颱風假。圖／取自中央氣象署
凱米颱風來襲，彰化縣政府宣布今天停班停課，預期風雨影響到明天，已有很多民眾又在敲碗，期待明天會再休颱風假。圖／取自中央氣象署

凱米颱風來襲，彰化縣政府宣布今天停班停課，彰化縣今天上午只下著小雨，風力逐漸轉強，有民眾反映有看板帆布未收起來，隨著飄展十分危險。依中央氣象署預估，下午風雨會增強，影響到明天，已有很多民眾又敲碗，期待明天會再休颱風假。

根據中央氣象署資訊，中度颱風凱米暴風圈已於今天凌晨2時進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強；預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

彰化縣今天上午只下著小雨，但風力逐漸轉強，「呼呼」作響的風聲，越接近中午，令人感受到颱風真的來了，不過，很多民眾休颱風假，選擇賴床，在街頭上，民眾照樣上街買菜，一些爌肉飯、小吃店仍然生意興隆，顯然未受颱風影響。

在彰化市東外環、彰南路口的T霸廣告，有建商的帆布看板，未事先收起來，因繫繩鬆脫，迎風飄展。住在附近的林先生說，這面帆布看板如果被強風吹落，掉在東外環或彰南路時，對來往車輛的安全將構成威脅，建商或廣告公司有必要及時處理。

彰化縣從昨晚原本以凱米颱風風速及雨勢尚未達到停班停課標準，宣布今天正常上班，相對於多數縣市停班停課，彰化縣長王惠美臉書留言塞爆，被罵到臭頭，到今天零時，以風雨加劇外，且基於中彰投生活圈一致的行動，宣布今天停班停課，縣長臉書隨即「讚聲不絕」。

由於凱米颱風風雨將影響到明天，很多縣民又敲碗期待，明天再休一天颱風假，期待縣長王惠美不要讓縣民失望。

縣府以往宣布是否停班停課的時間，多落在晚間8點或9點，決策是依據中央氣象署的風力及雨勢預報做為參考標準，並以中彰投生活圈採取一致決定，並同步宣布。

凱米颱風來襲，彰化縣政府宣布今天停班停課，預期風雨影響到明天，已有很多民眾又在敲碗，期待縣長王惠美明天再宣布停班停課。記者劉明岩／攝影
凱米颱風來襲，彰化縣政府宣布今天停班停課，預期風雨影響到明天，已有很多民眾又在敲碗，期待縣長王惠美明天再宣布停班停課。記者劉明岩／攝影
凱米颱風來襲，在彰化市東外環、彰南路口的T霸廣告，有建商的帆布看板，未事先收起來，因繫繩鬆脫，迎風飄展，十分危險。圖／林先生提供
凱米颱風來襲，在彰化市東外環、彰南路口的T霸廣告，有建商的帆布看板，未事先收起來，因繫繩鬆脫，迎風飄展，十分危險。圖／林先生提供

凱米颱風

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