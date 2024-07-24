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彰化婦中風申請居家醫療 治療加飲食控制漸好轉

中央社／ 彰化24日電

彰化年約50歲婦人日前中風，經員榮醫院醫師每週1次到家中針灸、開藥，配合飲食控制逐漸好轉，現在已能到醫院接受治療，院方表示，若需到府提供整合醫療可與中醫部聯絡。

員榮醫院中醫部主任林親怡今天透過新聞稿指出，這名患者原本即有高血壓、高血糖及高血脂，因控制不好於3月中風，左側偏癱，經數次針灸及藥物治療後，狀況好很多，可以停用利尿劑，肌力也有進步。

患者透過約3個月飲食控制，少吃炒飯、炒麵及包子，多吃蔬菜，血壓和血糖趨於穩定。目前患者已可站起來，在看護協助下能到醫院復健科復健，並搭配針灸，改善整體生活功能與品質。

林親怡另外舉例，1名90歲患者3年前中風，左側癱瘓且無法言語，申請居家醫療，員榮醫院整合中西醫師、護理師到家訪視、管路照護、居家針灸，患者病情逐漸穩定，甚至還能用英日文講數字。

林親怡表示，居家醫療治療的不僅是個案本身，而是能改善全家生活品質，讓同住家人生活逐漸走上正軌，也重拾笑容。

林親怡說，針對重度失智、中風等無法到院患者，員榮醫院提供中西醫整合醫療，並可轉介復健科、語言治療及吞嚥治療等，民眾若有需求可向中醫部提出申請。

中風 患者 針灸

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