台中大里聯合行政中心不蓋了 何欣純問：決策從何而來？

台中市原計畫興建大里聯合行政中心，市府民政局昨證實不蓋了，區公所將與纖維工藝博物館合署辦公，立法委員何欣純今表示無法接受市府這樣的行政作為，要求說明決策從何而來？

何欣純說，2012年4月5日，時任副市長的蕭家淇召開研商大里區新行政中心辦公廳舍用地會議，會中決議新行政中心案與公園用地一公設保留地案合併辦理，解決民怨，也是回應2012年2月大里民眾的聯合陳情。2015年12月底市府核准以都市計畫法辦理專案變更，2017年7月底內政部都市計畫委員會審定「變更大里都市計畫主要計畫」，主要就是為了配合大里區聯合行政中心周邊地區整體開發。

同年9月底台中市都委會也審定，台中市第15期大里杙市地重劃區及「變更大里都市計畫細部計畫（土地使用分區管制要點）（配合大里區聯合行政中心周邊地區整體開發）」。

何欣純說，2017年到現在7年過去了，當初大里民眾期待大里舊市區都市再生、提供舊市區都市活動機能及再發展腹地的構想一夕之間成為泡沫。要解決原公所辦公廳舍老舊、民眾洽公不便、停車空間不足，以及大里區公所因921地震造成建築結構受損，提升便民服務品質的願景突然消失了，大里人能接受嗎？

她說，大里區公所原本只是暫借，現在卻要永久性與纖維博物館合署辦公。纖維博物館前身大里兒藝館因經營不善成為蚊子館，她曾協助向文化部爭取9千萬補助，轉型為「台中市纖維工藝博物館」，成為台中第一座市立博物館，直到現在還是台中市唯一一座。

市府把台中唯一市立專業博物館如此對待，破壞了文化政策的延續性跟完整性，對於文化與技藝的傳承發展都是傷害。博物館與公所各有其專業性與功能性，呼籲市府應該更全面審慎地檢視台中大城市未來的發展願景。

何欣純說，希望這不是定案，還有可以轉圜的機會，但是從2017年通過都市計畫，至今已經7年了，開發期程為何延宕、決策急轉彎的過程、如此重大事項，市政府必須清楚向大里鄉親說明報告。