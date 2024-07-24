中彰投寵物公園 使用率兩樣情

養寵物人口增加，各地紛紛設立寵物公園，但由於寵物容易帶來髒亂及安寧問題，除須先取得地方同意，也要落實管理，做好敦親睦鄰。目前台中市有10處寵物公園，彰化縣也有3處，使用率頗高，反觀南投縣唯一的草屯寵物公園地處偏遠，啟用2年來，因使用率不高、設施損壞等乏人問津。

台中市動保處長林儒良指出，台中市寵物公園前置作業由動保處負責評估，除了地方同意設置，也要找面積較大及交通便利的地點；建設局負責寵物設施，例如可運動涵管、洗滌設施及隔離柵欄，有的還分大狗與小狗分屬區活動區域。

林儒良說，台中市有10處寵物公園，只有東區泉源公園是專屬場地，其他都是在公園角落另闢寵物運動專區，使用頗高。泉源公園有400坪草地可讓毛孩跑跳，還可狗聚交朋友，是中部知名的寵物地標。

彰化縣目前在員林市、溪湖鎮及伸港鄉有3處公園設有寵物園區，另田中鎮還有一處施工中，專區除了大面積草地讓毛小孩奔跑，另有輪胎圈、跳躍跨欄、爬坡等設施，四周並有安全圍籬。至於首善的彰化市，市代會最近提案在崙平公園設置寵物公園，市公所將評估。

彰化縣政府城觀處長王瑩琦說，依既有公園管理規定，對於毛小孩任意大小便未訂有罰則，但在寵物專區會一般都會提供狗便袋，再置入專用垃圾桶，也鼓勵飼主帶回。彰化縣環保局表示，若查獲毛小孩隨地便溺，可依廢棄物清理法處罰飼主1200元到6000元罰鍰。

2022年6月啟用的南投縣草屯寵物公園，是縣內首座也是唯一的寵物公園，設有隧道水泥管、波浪式拱橋，還有綁球吊桿、救生圈架等設施，但開放2年來，卻乏人問津。草屯鎮公所表示，因場地小也較陽春，使用率自然較低，場內設施損壞時也未能及時反映，後續會派員加強巡檢維護。

為改善寵物公園使用率低，南投縣府已規畫在竹山親子公園旁約2400坪空地，再興設1處大型寵物公園，提供全方位的寵物遊憩設施，未來結合親子公園、青年住宅等提高使用率。