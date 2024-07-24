台中無障礙設施 挨批寸步難行

台中市議員陳俞融昨天指出，台中市過去3年的公共建築物無障礙設施檢查，不合格率高達9成9，顯示無障礙設施需求者在台中生活非常辛苦，市府應加緊改善腳步。市府都發局表示，目前已有分類分區分期改善執行計畫，對於尚未完成改善案件，已依執行計畫期程列管改善。

陳俞融說，市府針對既有公共建築物無障礙設施檢查，2021到2023年每年平均檢查484件案件，就有481件不合格案件，不合格率高達9成9，且每年案件複檢後，仍有近5成以上案件待改善，這些不合格樣態大多為缺乏無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、停車空間等基本無障礙設施。

陳俞融說，這代表台中市許多建物的無障礙設施雖然符合法律規定，卻往往忽視使用者的實際需求，淪為「虛應故事」、「有就好」的設置，導致無障礙設施使用者寸步難行。

都市發展局說，既有公共建築物無障礙設施檢查，將既有公共建築物列為檢查對象，但因興建當時無障礙設施設備項目規定尚未齊備，以致造成後續諸多公共建築物，未能符合現行建築物無障礙設施設計規範，而有合格比率較低情形。

都發局指出，目前已有分類分區分期改善執行計畫，對於尚未完成改善案件已依執行計畫期程列管改善，並每年委託台中市建築師公會辦理無障礙相關法令宣導說明會，加強輔導民眾辦理改善，會繼續加強改善進度和成效。

此外，台中市有63處易肇事路口，中央補助1.26億元改善，市府交通局表示，63處路口預計年底前改善完成，包括設置行人庇護島、退縮行穿線、彩色鋪面、行穿線照明、設置行人等，目前已完成23處規畫，7月上旬至太平、南區、霧峰、北屯、清水、大甲等行政區，接連辦理6場地方說明會，蒐集當地意見，交通局將盡速施工。