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台中市大里新行政中心不蓋了 區公所就與纖博館合署辦公

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市大里區公所因原廳舍老舊，打算另新建聯合行政中心，4年前搬到纖維工藝博物館三樓辦公。但聯合行政中心新建一波三折，台中市政府昨表示，決定不再新建，未來區公所就與纖維工藝博物館合署辦公。

據了解，纖維工藝博物館前身是兒童藝術館，因面積廣大，如何使用一直未盡滿意，即使改為纖維工藝博物館，也尚未完全利用。

市府人員說，纖維工藝博物館不僅面積大，且與運動公園共用地下室停車場，停車方便，實在不必再另蓋聯合行政中心，未來會把纖維工藝博物館四樓整建並擴大使用，做為大里區公所使用綽綽有餘。

至於原打算新建聯合行政中心的第15期大里杙市地重劃區，則交回給地政局另行利用，可能用途有商場使用等，但還未定案。

市議員張芬郁昨天重提新建聯合行政中心一事，民政局回應表示，聯合行政中心已經市府綜合研討後作罷；對於張芬郁還提及大里有多處前往區公所的舊指示路牌尚未更新，致許多人走錯路，找不到區公所，民政局表示會盡快更新。

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