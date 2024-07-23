彰縣1至6月捕獲1375條蛇 臭青公數量最多
天氣炎熱，蛇類活動頻繁，彰縣消防局統計，今年1月至6月共捕獲1375條蛇，以臭青公為最多，其次是眼睛蛇及南蛇，消防局呼籲，民眾不要在家中堆置雜物，以免蛇類出現咬人。
彰化縣消防局1名消防隊員今天指出，消防局1月至6月，受理捉蛇案件1375件，捕獲的蛇類以臭青公598條最多，其次為眼鏡蛇195條，第3名為南蛇192條，其餘則有雨傘節、草花蛇及龜殼花。
消防局表示，較常出現蛇類有彰化市、芬園鄉及花壇鄉等靠近山區或溪畔鄉鎮，最近天氣炎熱，民眾通報居家附近發現有蛇類出現侵入民宅件數增加，呼籲民眾避免住家屋內及周邊堆放雜物，老鼠不來，蛇也就不來。
消防局指出，一般蛇不會主動攻擊人，民眾若發現蛇類在居家附近或已入侵住家，可撥打119報案，如不慎被蛇類咬傷，應記下蛇類形狀、特徵及顏色，送醫急救時能提供詳細資訊，讓醫院能進行緊急救護處置。
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