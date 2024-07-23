快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

彰縣1至6月捕獲1375條蛇 臭青公數量最多

中央社／ 彰化縣23日電

天氣炎熱，蛇類活動頻繁，彰縣消防局統計，今年1月至6月共捕獲1375條蛇，以臭青公為最多，其次是眼睛蛇及南蛇，消防局呼籲，民眾不要在家中堆置雜物，以免蛇類出現咬人。

彰化縣消防局1名消防隊員今天指出，消防局1月至6月，受理捉蛇案件1375件，捕獲的蛇類以臭青公598條最多，其次為眼鏡蛇195條，第3名為南蛇192條，其餘則有雨傘節、草花蛇及龜殼花。

消防局表示，較常出現蛇類有彰化市、芬園鄉及花壇鄉等靠近山區或溪畔鄉鎮，最近天氣炎熱，民眾通報居家附近發現有蛇類出現侵入民宅件數增加，呼籲民眾避免住家屋內及周邊堆放雜物，老鼠不來，蛇也就不來。

消防局指出，一般蛇不會主動攻擊人，民眾若發現蛇類在居家附近或已入侵住家，可撥打119報案，如不慎被蛇類咬傷，應記下蛇類形狀、特徵及顏色，送醫急救時能提供詳細資訊，讓醫院能進行緊急救護處置。

南蛇

延伸閱讀

凱米颱風來勢洶洶 救生艇引擎測試…台南打火兄弟整備因應

屏東縣里港鄉深夜住宅火警 72歲老婦救出後不治

名嘴爆料偷吃人夫判賠10萬 高虹安全捐出購消防設備

板橋早餐店突竄大量濃煙 3鐵皮屋遭燒毀13車被波及

相關新聞

獨／台中大里聯合行政中心不蓋了！盧秀燕：區公所與纖博館合署辦公

台中市大里區公所4年前從大新街舊址搬到纖維工藝博物館三樓辦公，原計畫在第15期大里杙市地重劃區興建聯合行政中心，但據市府...

台中市區無障礙設施少 輪椅族、視障者寸步難行 市府：分期改善

台中市議員陳俞融今天說，許多公眾通行通道如騎樓、人行道缺乏斜坡、導盲磚等無障礙設施，輪椅族、視障者寸步難行，而且每年既有...

彰化大村慈雲寺庄頭六成「姓賴」 賴清德總統還願贈匾揭牌

賴清德總統今第三次到彰化縣大村鄉慈雲寺，強調以總統身分贈匾揭牌還願，表揚慈雲寺從事公益事業造福鄉里，賴清德也祈求凱米颱風...

影／為行銷南投山城藝術節 許淑華拚了大玩嘻哈

「2024南投山城藝術節」本周六（27日）於竹山登場，進行街舞大賽、嘻哈演唱會、潮流市集、即興塗鴉創作等，更將連續HIG...

空品標準空汙抵換草案修正太寬鬆？環境部：分階段逐步加嚴

環境部下午在台中舉辦空品標準及空汙抵換修正草案研商會，環保團體指草案的空品標準太寬鬆，加嚴幅度不足，以及空污抵換問題多，...

彰化、南投紛設寵物公園 地方盼妥善管理不造成社區緊張

因應養寵物人口增加，各地寵物公園紛紛設立，但也有民眾擔心帶來髒亂及安寧而反對，因此寵物公園常位於離社區較遠地點，但也不方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。