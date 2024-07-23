議員批台中無障礙設施不合格率太高 市府：逐年改善

民進黨台中市議員陳俞融今天揭露台中市每年既有公共建築無障礙設施檢查不合格率達9成9；市府表示，尚未完成改善案件已依執行計畫期程列管，會繼續加強改善進度和成效。

陳俞融表示，根據市府既有公共建築物無障礙設施檢查統計顯示，民國110到112年間，每年平均檢查484件案件，平均就有481件不合格案件，不合格率高達9成9。

陳俞融指出，且每年案件複檢後仍有近5成以上案件待改善，這些不合格樣態大多為缺乏無障礙通路、樓梯、升降設備、廁所盥洗室、停車空間等基本無障礙設施，可以想見無障礙設施需求者在台中生活非常辛苦。

陳俞融說，根據台中市府111年度推動友善環境標章研究報告所做的140份有效問卷顯示，台中市工作場所的無障礙環境設置比率為66%，然而有設置卻難以使用的比率達61%。代表台中市許多建物的無障礙設施雖然符合法律規定，卻忽視使用者的實際需求，淪為「虛應故事」、「有就好」的設置，導致無障礙設施使用者仍面臨諸多不便。

陳俞融舉例，無障礙斜坡可能設置在不便利的位置或是斜度過大、也有停車場雖有無障礙車位卻缺乏適當的出入口、無障礙扶手的擺放或標示也可能不夠合理，這些都嚴重影響行動不便者的通行權利。

台中市都市發展局回應表示，既有公共建築物因興建當時相關無障礙設施設備項目規定尚未齊備，以致造成後續諸多公共建築物未能符合現行建築物無障礙設施設計規範，而有合格比率較低情形。

都發局指出，目前尚未完成改善案件已依執行計畫期程列管改善，並每年委託台中市建築師公會辦理無障礙相關法令宣導說明會，加強輔導民眾辦理改善。110至112年檢查合格案和逐年改善案約200多件，已經累計達650件，會繼續加強改善進度和成效。