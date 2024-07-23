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獨／台中大里聯合行政中心不蓋了！盧秀燕：區公所與纖博館合署辦公

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁今重提大里新建聯合行政中心一事，並指舊區公所的路牌至今都未更新。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今重提大里新建聯合行政中心一事，並指舊區公所的路牌至今都未更新。圖／張芬郁提供

台中市大里區公所4年前從大新街舊址搬到纖維工藝博物館三樓辦公，原計畫在第15期大里杙市地重劃區興建聯合行政中心，但據市長盧秀燕裁示，興建聯合行政中心一事已作罷，未來區公所就與纖維工藝博物館合署辦公，原第15期大里杙市地重劃區則交回給地政局另行利用。

據了解，市議員張芬郁今重提新建聯合行政中心一事，民政局長吳世瑋特別重行請示了在美訪問的市長盧秀燕，確定聯合行政中心一事已作罷，並對外正式宣布。

據了解纖維工藝博物館起於1990年台中縣立文化中心成立「編織工藝館」，2004年台中縣政府改為在大里運動公園設置兒童藝術館，4年前區公所遷入做臨時辦公處所。吳世瑋說，纖維工藝博物館不僅面積大，且一旁就與運動公園共用地下室停車場，停車方便，評估起來實在不必再另蓋聯合行政中心。

他說，未來會把纖維工藝博物館四樓重新整建，擴大使用，做為大里區公所使用綽綽有餘。至於張芬郁今提及的道路指示牌未更新一事，區公所會盡速辦理。

至於第15期大里杙市地重劃區則交回給地政局另行利用，據了解可能做為商場等用途，但目前尚待進一步規畫，還未定案。

張芬郁今說，大里區的新興路與福興街口、德芳路二段與樹王路口的指示路牌，標示內容還是往大里區公所的舊路標，如果是外地民眾路況不熟，要到區公所洽公，極易被誤導。

她說，原本的大里區公所位在大新街上，因辦公廳老舊、停車空間、洽詢櫃台不足等問題，配合地政局第15期大里杙市地重劃，4年前已先暫遷至纖維工藝博物館3樓辦公，路口卻還留著舊的指示路牌，實在太說不過去。

另外，市府計畫在第15期大里杙市地重劃區興建聯合行政中心，將大里區公所、戶政事務所、地政事務所和地方稅務局大屯分局納入，工程已在去年6月竣工，但配地進度嚴重落後。原本採BOT方式委外投資興建，後來改為自建，規模也從原本地下3層、地上12層建物，改為地下2樓、地上5層樓，興建經費從原本9億上漲為16億，過程一波三折。

博物館 重劃區

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