環境部空污抵換研商會台中登場 環團認難減量

環境部今天在台中召開空污抵換處理原則修正草案研商會議，多個環保團體認為空氣品質標準太寬鬆，空污抵換難減量。環境部指出，標準確實有加嚴，有些部分是一步到位，但有些部分會分階段加嚴。

環境部下午在台中市召開「空氣品質標準第3條、第4條修正草案」及「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則修正草案」研商會議（台中場），由環境部大氣環境司副司長張根穆主持，前時代力量立委陳椒華及多個環保團體出席。

監督施政聯盟召集人陳椒華與多個環團在會前召開記者會指出，草案訂定的空氣品質標準太寬鬆，加嚴幅度不足，難以再降空污及改善空品；至於空污抵換方式及比例都在為開發案空污解套，爭取環評過關，忽略開發案周遭居民受空污淨增量影響，質疑研商會議淪為走程序。

陳椒華說明，環境部在空污抵換處理原則修正草案中只拿掉離島減量不能抵換，仍維持改善逸散污染源等多個可換抵項目，又加入施工階段得採行街道揚塵洗掃、認養空氣品質淨化區為抵換來源，且草案還納入嫌惡設施可抵換，例如環保金爐可抵工廠、園區、道路、電廠或焚化爐等開發行為。

張根穆接受媒體聯訪時指出，這次環境部加嚴標準，主要是參考目前空氣品質概況及近年改善的成果，還有國際上的空污標準來訂定，今天召開研商會議，就是聽取大家意見，做為參考。

至於空污抵換的項目，有關環團質疑的宮廟環保金爐部分，張根穆說，是宮廟既有的金爐改為環保金爐才給抵換，屬於政府補助新設部分就不在抵換範圍了。另外，針對需環評的開發案，在施工時原本就要洗掃街，未來要增加認養範圍。

張根穆強調，標準確實有加嚴，可以一步到位的就一步到位，有些部分則會分階段加嚴，跟淨零一樣，分階段加嚴，但最後目標還是要達到世界衛生組織的標準。