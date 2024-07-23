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交通部盤點中市63處易肇事路口 國土署補助逾億改善

中央社／ 台中23日電

交通部盤點台中行人有63處易肇事路口，獲內政部國土管理署補助新台幣1.26億元改善；中市府今天表示，已完成23處路口規劃，並辦理說明會說明改善方案，63處路口預計年底前改善完成。

台中市政府今天發布新聞稿表示，交通部盤點全台行人799處易肇事路口，其中台中市行人有63處易肇事路口，獲國土署補助1.26億元辦理路口改善工程，其中23處路口已完成規劃。

中市府交通局長葉昭甫表示，針對行人易肇事路口，例如大甲區中山路與民生路口，先行優化路口行人動線環境，改善路口標誌、標線、號誌，同步調整行穿線退縮、增加標線型人行道及人行道轉角調整等；清水區中山路與文化路口，將調整車道配置規劃左轉車道，北屯區崇德路與豐樂路口則規劃行人庇護島等。

葉昭甫說，交通局已於7月上旬至太平、南區、霧峰、北屯、清水、大甲行政區，接連辦理6場地方說明會，向民眾說明易肇事路口改善方案，也進一步蒐集當地意見。

葉昭甫提到，針對改善作為，除邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，並接續至各區辦理會勘，向當地立委、市議員及里辦公處說明改善方法與效益。

葉昭甫指出，市府持續優化路口交通工程設施，目前已完成設置行人庇護島251處、退縮行穿線146處、標線型人行道172條、綠斑馬736處、行人號誌2065處、行穿線照明燈23處，以及136處行人專用時相及353處行人早開，希望藉由分析改善地點的肇事資料前後比較結果，檢討改善成效。

人行道 台中市 行人

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