彰化大村慈雲寺庄頭六成「姓賴」 賴清德總統還願贈匾揭牌

賴清德總統今第三次到彰化縣大村鄉慈雲寺，強調以總統身分贈匾揭牌還願，表揚慈雲寺從事公益事業造福鄉里，賴清德也祈求凱米颱風路線「更偏一點」不要進來，讓台灣風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

慈雲寺正殿正上方是故總統李登輝贈匾「慈航普渡」，賴清德總統的新匾掛在正殿右側最上方最靠近觀世音菩薩神座的位置。今中午賴清德到達後，先上香祈福再主持揭匾儀式，嶄新匾額「澤霈萬方」。

他說，今為台灣祈福，也感謝大村慈雲寺庇佑他，總統選舉時在彰化縣拿到最高票，立法委員選舉保有原來三席，彰化縣四席立委有民進黨也有國民黨，他期待大家共同合作為地方謀福利。

賴清德表示，氣象預報凱米颱風接近台灣，最南邊緣可能到彰化縣，他向慈雲寺觀音菩薩等眾神祈禱颱風路線可以再偏一點，不要進來台灣，讓台灣風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

賴清德說，當總統要保護台灣，今上午他先到東部花蓮佳山基地視察演習，以前演習是按照寫好的劇本進行，既然是演習就不能有劇本，專家出題，國軍實際演練；他離開大村鄉慈雲寺後將趕到新北市視察民安10號演習，民間社會力量要團結起來，保護台灣安全。

大村鄉慈雲寺主委賴傳興表示，賴清德總統沒當總統時來上香祈福，就說過會來還願，今信守約定贈匾，他和信眾都很高興。

縣長王惠美、大村鄉長賴志銘、彰化市長林世賢、田尾鄉長許淑美都到場。王惠美說，大村慈雲寺，主祀「觀世音菩薩」，是大村地區重要信仰中心，明（農曆6月19日）是觀世音菩薩得道紀念日，祈求神佛保佑彰化經濟、交通以及各項重大建設能在中央支持與協助下順利推展。

大村鄉長賴志銘說，大村鄉人口數4萬多人，近一半姓賴，大庄慈雲寺獲賴總統上任後來彰化縣第一次贈匾，可以說是大村光榮。