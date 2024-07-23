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影／為行銷南投山城藝術節 許淑華拚了大玩嘻哈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右）今戴髒辮造型帽，賣力大玩嘻哈比手宣傳。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右）今戴髒辮造型帽，賣力大玩嘻哈比手宣傳。記者賴香珊／攝影

「2024南投山城藝術節」本周六（27日）於竹山登場，進行街舞大賽、嘻哈演唱會、潮流市集、即興塗鴉創作等，更將連續HIGH唱5小時不中斷，縣府今辦記者會，但縣長許淑華說，因颱風來襲將動態更新舉辦狀況，但仍盼能如期舉行。

縣府指出，南投山城藝術節是以竹山為據點的的夏日嘻哈文化活動，每年都在傳統廟宇前舉辦，前身為「夏日藝術生活節」當時規模僅200人，但規模逐年變大，去年更以地方山城特色正名，成為千人以上參與的嘻哈盛事，受到年輕人喜愛。

而今年活動將於27日在竹山三月寶宮登場，今於縣府大廳舉辦宣傳記者會，現場擺起小型嘻哈市集，縣長許淑華、副縣長王瑞德及多名議員均出席，竹山在地嘻哈歌手「Losen」也到場獻唱自創歌曲，瞬間炒熱現場氣氛。

許淑華說，各界多認為南投保存及傳承傳統藝術文化頗具成果，因此便將宗教與街頭文化結合，盼碰撞出不同的元素，山城藝術節近年吸引許多年輕人參加，所以今年活動卡司更強大，嘻哈演唱會將從下午唱到晚上，HIGH唱5小時不中斷。

許淑華逛市集攤位時，為行銷在地青年創設的潮流配件、低卡果乾、精釀啤酒及餐飲等品牌，不僅戴起髒辮造型帽，賣力大玩嘻哈比手勢，也大啖果乾、吉拿棒，並拿起山城藝術節限定精釀啤酒暢飲，擔任起活動及青創品牌的最佳代言人。

觀光處表示，今年山城藝術節的嘻哈潮流市集是歷屆最大，還有山城盃街舞大賽，並邀請台灣知名塗鴉團體「逃亡計畫」進行大型即興塗鴉創作，嘻哈演唱會更是眾星雲集有「潤少」、「西屯純愛組」等，由「台灣嘻哈OG級人物－國蛋」壓軸。

不過，許淑華也提到，由於凱米颱風來襲，預期對天氣造成影響，但因風雨動態仍不明確，目前活動仍規畫如期舉行，後續天氣若受颱風影響變動，也將會滾動式調整應變，會立即透過媒體、官網等各管道傳達更新訊息，但仍盼能如期舉行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（左）全力宣傳活動，也大啖吉拿棒。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（左）全力宣傳活動，也大啖吉拿棒。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右3）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右3）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右2）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右2）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，在地嘻哈歌手「Losen」今在記者會獻唱自創歌曲。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，在地嘻哈歌手「Losen」今在記者會獻唱自創歌曲。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右2）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右2）全力宣傳活動，更當起在地品牌的代言人。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，進行街舞大賽、嘻哈演唱會、潮流市集、即興塗鴉創作等。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，進行街舞大賽、嘻哈演唱會、潮流市集、即興塗鴉創作等。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右）今戴髒辮造型帽，賣力大玩嘻哈比手宣傳。記者賴香珊／攝影
「2024南投山城藝術節」7月27日於竹山三月寶宮登場，縣長許淑華（右）今戴髒辮造型帽，賣力大玩嘻哈比手宣傳。記者賴香珊／攝影

凱米颱風 藝術節 許淑華

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