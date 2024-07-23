空品標準空汙抵換草案修正太寬鬆？環境部：分階段逐步加嚴

環境部下午在台中舉辦空品標準及空汙抵換修正草案研商會，環保團體指草案的空品標準太寬鬆，加嚴幅度不足，以及空污抵換問題多，方式和比例均是為開發案空污解套，呼籲賴政府重視國人健康。主持會議的環境部大氣環境司副司長張根穆說，目前正聽取各界意見，未來會分階段加嚴。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，草案加入施工階段得採行街道揚塵洗掃、認養空氣品質淨化區為抵換來源，是想方設法要讓開發案可抵換空汙以換取環評通過。且抵換草案又納入環保金爐可抵換，抵換的合理性不足。大部分抵換佐證資料只至少保留兩年，難以追溯，也看不到查核機制。

她說，新政府應該要讓空品標準有感加嚴，不要一開始就讓國人失望。草案中PM2.5年均值12微克太寬鬆，應下修至9或10微克，北部縣市才有改善動力，減少下風處的中南部空汙累積。

爭好氣聯盟創辦人許心欣說，空汙抵換形同挖東補西，但開發案所在區域的居民就得承受空污淨增量集中。例如台中大里夏田產業園區抵減上千噸，中科擴廠二期也抵減280噸，但空污就是集中在大里和西屯，對居民情何以堪？而空汙抵換比例也應全數提高到1比2以上，才能有效減少空污。

張根穆說，草案還在研商階段，今天就是想要聽取環保團體和各界的意見，關於環保金爐部分，修改成既有的才可抵換，政府補助新設的部分都不在允許抵換的範圍，至於清掃街道是環評委員要求，以往僅限於開發單位在營運階段要抵換，但因施工階段也有揚塵，因此要求施工階段即需有抵換，也訂了可抵換項目，像是洗掃馬路也僅在施工時可抵換。事實上，以往開發案施工時就須把洗掃馬路列入，現施工中就要求，是比以往要求範圍更大也更嚴。

他舉例，像是科學園區、捷運、高速公路等施工時，都必須注意施工期間的揚塵汙染問題。部長彭啟明上任時說會加嚴，目前正在逐步進行中。