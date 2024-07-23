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彰縣府尋找環境知識達人 4組競賽冠軍萬元禮券

中央社／ 彰化23日電

彰化縣環保局舉辦「尋找環境知識達人」環境知識競賽，比賽分為社會組、高中組等4組別，針對淨零碳排及氣候變遷等議題出題，各組最高獎金為新台幣1萬元等值禮券

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，為提升民眾對環境的認識與行動力，環保局將舉辦環境知識競賽，尋找「環境知識達人」，各組冠軍將代表彰化縣挑戰全國總決賽。

環保局表示，今年縣級競賽9月28日在大葉大學舉行，競賽組別有國小組、國中組、高中（職）組及社會組，報名截止日期為9月20日，各組最高獎金為1萬元等值禮券；並增設「第二階段參加獎勵」，只要參賽者進入第二階段，未獲名次者也能獲得200元等值禮券。

此外，為獎勵老師輔導學生充實環保知識，學校組前5名指導老師，將獲頒500元等值禮券的「指導獎勵」。

環保局 禮券

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