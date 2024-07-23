彰縣府尋找環境知識達人 4組競賽冠軍萬元禮券
彰化縣環保局舉辦「尋找環境知識達人」環境知識競賽，比賽分為社會組、高中組等4組別，針對淨零碳排及氣候變遷等議題出題，各組最高獎金為新台幣1萬元等值禮券。
彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，為提升民眾對環境的認識與行動力，環保局將舉辦環境知識競賽，尋找「環境知識達人」，各組冠軍將代表彰化縣挑戰全國總決賽。
環保局表示，今年縣級競賽9月28日在大葉大學舉行，競賽組別有國小組、國中組、高中（職）組及社會組，報名截止日期為9月20日，各組最高獎金為1萬元等值禮券；並增設「第二階段參加獎勵」，只要參賽者進入第二階段，未獲名次者也能獲得200元等值禮券。
此外，為獎勵老師輔導學生充實環保知識，學校組前5名指導老師，將獲頒500元等值禮券的「指導獎勵」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言