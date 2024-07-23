彰化、南投紛設寵物公園 地方盼妥善管理不造成社區緊張

因應養寵物人口增加，各地寵物公園紛紛設立，但也有民眾擔心帶來髒亂及安寧而反對，因此寵物公園常位於離社區較遠地點，但也不方便民眾遛毛小孩，造成使用率偏低，像南投縣唯一的草屯寵物公園，啟用2年，即因使用率不高、設施損壞等因素，乏人問津。

2022年6月啟用的南投縣草屯寵物公園，是縣內首座也是唯一的寵物公園，設有隧道水泥管、波浪式拱橋，還有綁球吊桿、救生圈架等設施，但開放僅約2年，乏人問津。草屯鎮公所表示，因場地不大也較陽春，飼主不見得會專程帶到寵物公園，使用率自然較低，場內設施損壞時也未能及時反映，後續會派員加強巡檢維護。

為改善寵物公園使用率低，南投縣府做出調整，已規畫在竹山親子公園旁約2400坪空地再興設1處大型寵物公園，提供全方位的寵物遊憩設施，未來結合親子公園、青年住宅等來提高使用率。

彰化縣目前在員林市、溪湖鎮及伸港鄉有3處公園設有寵物園區，另在田中鎮還有一處施工中，專區除了大面積草地讓毛小孩奔跑，另有輪胎圈、跳躍跨欄、爬坡等設施，四周並有安全圍籬，保護毛小孩和園外運動民眾。但首善的彰化市，卻一直沒有毛小孩可以跑跳的專屬園區。

彰化市崙平公園周邊住戶最近透過市代會向公所提案表示，很多里民陪毛小孩在公園散步，為避免影響其他民眾，建議不影響既有設施跟公園運動使用下，增設有圍籬的寵物區，可以讓毛小孩有個放心奔跑的安全空間。

市公所公用課長陳進泓說，由於有民眾則擔心毛小孩隨地便溺，或者亂跑會驚嚇到其他公園使用者，市公所將評估辦理在崙平公園設寵物專區。縣議員楊子賢認為，崙平公園有大片草皮，是很適合設置寵物公園，但仍須飼主與居民溝通，取得平衡。

彰化縣政府城觀處長王瑩琦說，寵物專區設置前提要有一定空間、附近民眾支持，為避免影響周遭社區，寵物公園一般都與住家有段距離；依既有公園管理規定，對於毛小孩任意大小便未訂有罰則，但在寵物專區會一般都會提供狗便袋，再置入專用垃圾桶，也鼓勵飼主帶回。