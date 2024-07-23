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菜價聞「風」就漲 特價蔬菜區全空、傳統市場菜價翻倍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
傳統市場不到中午攤商菜價清空。記者陳秋雲/攝影
傳統市場不到中午攤商菜價清空。記者陳秋雲/攝影

中央氣象署發布凱米颱風海上陸上警報，台中地區傳統市場菜攤、賣場生鮮區，消費者搶購蔬菜，還沒到中午很多架上都清空。菜販表示今天小漲，例如葉菜類昨天3把50元，今天一把30元，漲幅逾八成。

記者今天走訪豐原及南屯傳統市場，攤商表示「葉菜類搶很凶」，消費者預期颱風來臨、颱風走後，接下來蔬果會漲，家庭主婦今天買大把大把的蔬菜，有的攤商不到中午已經收攤，表示「無菜可賣」。

家庭主婦程美惠說，昨天還買得到3把50元的蔬菜，今天直接漲到1把30元，消費者還趨之若鶩。高麗菜今天一斤漲12元，她也認為接下來菜價還會漲，今天她花了600多元買葉菜及根莖類。

台中地區賣場，早上10點多不少架上已清空，全聯設「特價蔬菜攤」，更是一根菜葉都沒留。家庭主婦王太太說，賣場的蔬菜漲幅較小，未來這幾天如果傳統市場菜價太高，她會選擇到大賣場的生鮮區採購。

賣場特價蔬菜區全清空。記者陳秋雲/攝影
賣場特價蔬菜區全清空。記者陳秋雲/攝影
全聯菜價上已經不少被買空，價格持平。記者陳秋雲/攝影
全聯菜價上已經不少被買空，價格持平。記者陳秋雲/攝影
傳統市場不到中午攤商菜價清空，有的攤商提早打烊。記者陳秋雲/攝影
傳統市場不到中午攤商菜價清空，有的攤商提早打烊。記者陳秋雲/攝影
台中地區攤商今天一早標價1把蔬菜30元，但還是比賣場便宜，不少種類已經被搶空。記者陳秋雲/攝影
台中地區攤商今天一早標價1把蔬菜30元，但還是比賣場便宜，不少種類已經被搶空。記者陳秋雲/攝影

凱米颱風 家庭主婦 賣場

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