菜價聞「風」就漲 特價蔬菜區全空、傳統市場菜價翻倍

中央氣象署發布凱米颱風海上陸上警報，台中地區傳統市場菜攤、賣場生鮮區，消費者搶購蔬菜，還沒到中午很多架上都清空。菜販表示今天小漲，例如葉菜類昨天3把50元，今天一把30元，漲幅逾八成。

記者今天走訪豐原及南屯傳統市場，攤商表示「葉菜類搶很凶」，消費者預期颱風來臨、颱風走後，接下來蔬果會漲，家庭主婦今天買大把大把的蔬菜，有的攤商不到中午已經收攤，表示「無菜可賣」。

家庭主婦程美惠說，昨天還買得到3把50元的蔬菜，今天直接漲到1把30元，消費者還趨之若鶩。高麗菜今天一斤漲12元，她也認為接下來菜價還會漲，今天她花了600多元買葉菜及根莖類。