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空拍／與末日最近的距離 殞落的廬山溫泉

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影

號稱「天下第一泉」的廬山溫泉湧泉豐沛，從日據時代即被視為「神泉」，過去透過旅遊業者精緻化的包裝，吸引大批外地泡湯客前往，配合奧萬大賞楓季節，廬山的房間常被預訂一空，但山城被過度開發，數十家飯店業者與河爭地，就沿著塔羅彎溪兩旁大興土木造成河道縮減，每逢颱風大雨，溪水暴漲就會沖毀飯店。南投縣府早在12年前就廢止廬山溫泉區，去年8月接連2次颱風侵襲，居民跟業者被強制撤離，只剩少數業者還在硬撐，整個廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。

廬山老街現況有些令人感傷，過去那種遊客如織的場景早已不復見，只有少數幾間業者還在勉強苦撐，在塔羅灣溪河床邊兩旁許多溫泉飯店房間內的桌椅擺設都還在，但是一樓早就被灰泥沙土石掩蓋，過去寬敞明亮豪華的溫泉大泳池只能任由頹廢，雖然飯店門口鮮豔美麗的桃花依舊盛開，但對比殘破不堪的場景讓人不剩唏噓，讓人們重新意識到，與天爭地、破壞大自然將帶來難以承受的後果。

更多內容請看聯合報數位版：https://vip.udn.com/vip/story/122884/8110902?from=vipudn_subcate_time

南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影
南投廬山溫泉區滿佈的巨石、殘破的廢墟、半掩埋在土石中的建築，也讓殞落的天下第一泉，呈現末日來臨的蕭瑟景象。記者劉學聖／攝影

房間 溫泉 飯店

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