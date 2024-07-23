台中115人搶3張新增當舖牌照 中籤率不到3%

台中市人口突破285萬，睽違逾5年，台中市警察局依「當舖業法」開放3張當舖牌照，今天下午公開抽籤，115人符申請資格，中籤率不到3%。目前當舖牌照市值破新台幣350萬元。

台中市警察局今天表示，台中市自民國111年6月以來，連續人口呈正成長，年增近3.1萬人，已突破285萬大關，目前台中市當舖總數291家，根據「當舖業法」規定，人口每增加2萬人可多1間當舖，台中市人口突破285萬人，這次可新增3家當舖。

有意參與申請抽籤的申請人，台中市刑大表示，須設籍台中市滿1年以上，並提供籌設申請書、身分證影本、戶籍謄本、相關切結書、營業場所、庫房所有權狀及經公證之租賃契約影本，以及所在地安全設備圖說。

為確保營業場所公安及促進商業公平發展，也須向相關主管機關申請營業處所建物登載使用類組、使用區分等資料。

警方指出，上一次釋出牌照申請是在2018年間，開放10張當舖牌照，申請者399人審查符合資格者有380人；此次開放3張牌照，今天下午3時在台中市警察局進行公開抽籤，經統計115人符合申請資格，中籤率僅2.6%。

業者表示，目前當舖牌照市價每張價值新台幣350至400萬元間，只要擁有1樓店面即可參加審查、抽籤；當舖專收黃金、珠寶、鑽石、名錶或汽機車質押借貸，而且可立即放款，借貸者每月必須支付利息，若在約定時間內未將物品贖回即流當，典當物品即歸當舖所有。

不過，經營當舖也有風險存在，業者指出，市面上太多仿冒品，精緻度幾可亂真，借貸者拿珠寶、名錶、鑽石典當時，須經過鑑定過程，所以業者多擁有辨識真偽專業技能；也有當舖違法放利惹出問題，因此也設有停牌機制因應。