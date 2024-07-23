中市防颱將2級開設 盧秀燕晚上8點在美開防災視訊會議

中度颱風「凱米」轉強並逼近台灣，中央氣象署預計今日中午到傍晚發布陸上警報，將影響全台。台中市長盧秀燕訪美，市府下午6點二級開設，盧在今晚8點召開防災視訊會議。消防局與水利局判斷，台中影響最大是和平山區，最高日雨量可達250毫米。

台中市政會議今天由副市長賴淑惠主持，她表示，市長盧秀燕在美國隨時掌握台中防颱狀況，市府下午二級開設，今晚8點市長盧秀燕將在美國與防災中心開視訊會議。

消防局長蕭福興、水利局長范世億都指出，明天影響最大，平地雨量還在可控範圍，最多日雨量50毫米；和平山區日雨量可達200到250毫米，各公所共準備一萬多個沙包，有需要的民眾可前往領取。

市府建設局及所屬機關今日上午8點成立三級應變小組，除派員加強巡守轄內重點道路、橋梁及地下道，並運用監視器及水位偵測等科技設備即時監看，同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道，24小時搶災不打烊，落實整備、機動應變。

建設局長陳大田表示，建設局已整備待命，目前已完成側溝清淤1萬7417公尺、樹木防災高空修剪1萬4535株、滯洪池水位檢視，16處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均完成運轉測試。