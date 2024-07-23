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台中63處易肇事路口北區最多 交通局：今年底全數改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府改善63處易肇事路口，交通局在地方開說明會與現勘，預計今年底全數改善。圖／交通局提供
台中市政府改善63處易肇事路口，交通局在地方開說明會與現勘，預計今年底全數改善。圖／交通局提供

台中市有63處易肇事路口，中央補助1.26億元改善，市府交通局表示，63處路口預計年底前改善完成。目前已完成23處規畫，7月上旬至太平、南區、霧峰、北屯、清水、大甲等行政區，接連辦理6場地方說明會，蒐集當地意見，交通局將儘速施工。

台中市63處易肇事路口，北區最多有10處、北屯8處、西屯6處，列前三名。沙鹿、豐原、西區、南屯及中區各5處；南區4處、太平3處、潭子與大雅各2處；大甲、霧峰與清水各1處。

交通局除邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，另至各區辦理會勘，向立法委員、市議員及里辦公處說明改善方法與效益。

局長葉昭甫指出，市府各局處持續優化路口交通工程設施，目前已完成設置行人庇護島251處、退縮行穿線146處、標線型人行道172條、綠斑馬736處、行人號誌2065處、行穿線照明燈23處，以及136處行人專用時相及353處行人早開號誌。

人行道 台中市 行人

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