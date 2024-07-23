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盧秀燕訪美 視訊掌控颱風動態

聯合報／ 記者陳秋雲黃仲明／連線報導
台中市長盧秀燕昨深夜出發訪美，中市府將密切觀察颱風動向，如有必要，會在第一時間返台。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕昨深夜出發訪美，中市府將密切觀察颱風動向，如有必要，會在第一時間返台。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕昨晚出訪美西，除了正值美國大選，總統拜登宣布不連任，還有颱風凱米近逼近台灣。面對「颱風政治學」挑戰，藍營人士形容此行是「且行且擔心」，中市府更是連日沙盤推演，盧昨說，訪美期間會開視訊會議，掌握颱風最新動態，「將視情況，不排除提前結束訪問。」

無獨有偶，盧秀燕今年4月3日出訪新加坡，機艙門剛關上不久，花蓮即發生苪氏規模7.2強震，當時盧行程未變，但落地後馬上赴旅館開視訊防災會議。

這次盧秀燕連同路程將出訪美西10天，卻遇凱米颱風逼近攪局。據了解，市府內部沙盤推演，以新加坡遇花蓮地震為例，會加強視訊掌握與指揮。

議會國民黨團書記長黃馨慧說，盧秀燕訪美箭在弦上，且出訪有四大重要市政任務，須按計畫前往；但相信市府會緊盯颱風動向，作出最適切應變。

民眾黨市黨部主委、中市議員江和樹說，他認為防災應變不成問題，不過盧政治聲望高，訪美又被擴大賦予更多政治意涵，難免被放大檢視，市府不得不防，更要上緊發條。

民進黨團總召蕭隆澤說，盧秀燕訪美是既定行程，只能祝福訪美順利，天佑台灣、台中，安全無恙。

盧秀燕此行主軸拜訪5個姐妹市、關心台中海外台商、拜訪科技業者及僑民；昨晚出訪前開防颱整備會議，儘管颱風主要影響範圍目前不在中部，但若有變化，不排除更改行程，提前結束訪問。

凱米颱風 出訪 盧秀燕

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