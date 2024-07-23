憂汙染水源 花壇擬設土方場 居民牽羊抗議

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，昨天開「堆置場開發計畫環境影響說明書」審查會，民眾帶著羊及農作物到場抗議；最後決議本案應繼續進行第二階段環境影響評估審查。地方擔心設土方場恐汙染水源，強調一定反對到底。開發的顧問公司表示，未來進場的是單純的營建土方，不會有廢棄物，不會造成汙染，且可以讓土方再利用。

縣議員李成濟說，這是全國最大的廢棄土方堆置場，下方花壇、芬園、大村等地都抽地下水，上方水源地若汙染，民眾無水可用，也影響下游灌溉，日後砂石車進出也危及附近居民行的安全，飛揚的土石更令人窒息，前置作業砍伐樹木可能引發土石流，且拓寬聯外道路要埋掉排水溝，將造成排水不良。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，未來會有超過7成土方將從外縣市運來，擔心土方場夾帶違法廢棄物進場，造成汙染；該地區還有石虎出沒，應有繁殖活動，土方場會破壞生態。

縣議員楊子賢服務處主任黃唯軒說，3年前彰化縣府在同一地點否決「漢特太陽能發電廠」開發案，原因就此地為重要山坡保育地；如今縣府雙標態度，不免讓人擔心是否有「選擇特定業者」的疑慮。

縣環保局表示，縣府依法組成「環境影響評估審查委員會」委員20位，其中專家學者委員有14位，審議各項環境影響評估書件，人民團體提出的意見都會在環評審查委員會充分討論、評析，也要求開發單位需提出更多資料供審查，兼顧經濟與環保。