氣溫變化大 彰化蜂蜜與金蜜芒果減產7成

今年初春到入夏的氣溫變化大，影響龍眼、荔枝、芒果開花，彰化縣蜂蜜與金蜜芒果都短收約7成，其中芒果次級品加工製造食品因果源不足，提前1個月結束；蜂蜜產量也受影響，但蜂農非民生必需品，蜂農改以小包裝上市，單價則未漲價。

彰化縣埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植面積約1.5萬公頃，金蜜芒果僅50公頃，9成在埔心鄉。今年金蜜芒果平均減產7成，農會提高保價收購搶貨，每公斤多10元，市售價格因產地量少價揚，最高每公斤從200元提高到220元。

為避免次級品大量流入市場，埔心鄉農會年年採購，委託加工成金蜜芒果餅乾、果乾、果汁冰棒，往年加工到8月底，今年果源大減，上周末工廠已接近收工，鄉農會希望藉由零食推廣金蜜芒果，目前未調整零售價。

今年蜂蜜減產，多數蜂農沒調整批發價，改以3斤以下的小包裝，盼總價較低能增加銷量。蕭姓蜂農表示，每台斤300元已達售價天花板，畢竟蜂蜜非民生必需品，再漲價怕消費者無法接受，除非到台北、台中等都會區展售，否則蜂農多未調價。

得獎蜂蜜身價水漲船高，去年特等獎每斤800元、頭等獎每斤700元，今年各漲100元。縣政府農業處表示，得獎蜂蜜有掛保證，二來產量少，略漲一點消費者可接受。

南彰化多個鄉鎮種植平地高接梨，埤頭鄉農會主打豐水梨，屬於早春梨。郷農會總幹事王宋民說，早春氣候偏涼冷，有助高接梨生長，今年產量正常，售價也不變，縣長王惠美全力推廣，已銷售一空。