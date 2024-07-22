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搭機赴美 盧秀燕：加強台中與美國情誼及外交

中央社／ 台中22日電

台中市長盧秀燕今晚率團搭機前往美國，出發前接受媒體聯訪時指出，美國是台中市最大的城市交流國家，有16個姊妹市及2個友好城市，她將前去加強台中與美國之間的情誼及外交。

盧秀燕於22日至31日前往美西展開10天訪問行程，晚上她帶領市府團隊前往桃園機場搭機，並在行前接受媒體聯訪，說明這次訪問行程的4大目的，但對媒體提問有關2028總統大選時，她則表示，謝謝大家的關心，當下只將市政工作做好及關心市政工作。

對於出訪美國，盧秀燕指出，這是她上任市長5年多以來首次訪問美國，美國是台中市最大的城市交流國家，台中市在美國有16個姊妹市及2個友好城市，所以必須去加強台中與美國之間的情誼及外交。

盧秀燕說明，這次她到美國參訪有4大目的，除首要拜訪姊妹市加強情誼及交流外，其次依序為參訪高科技廠商、慰問及拜訪台中在外打拚的台商、宣慰僑胞。

由於颱風凱米接近台灣之際出訪，盧秀燕也說，她晚上7時許從市府出發前還親自召開防颱整備會議，將各項因應事宜進行盤點及整備，雖然她要出訪，在國外會隨時掌握關注颱風動態，現在高科技很發達，將比照之前出訪新加坡模式，若有狀況，將第一時間視訊參加防颱會議及下達指示，必要時會改變行程回台灣。

市府說明，盧秀燕此行預計將拜訪塔可馬、西雅圖、庫比蒂諾、康他哥斯、聖地牙哥等城市。期間規劃考察西雅圖流行文化博物館、西雅圖中央圖書館、奧斯卡電影博物館、聖地亞哥會展中心等，並與舊金山區及大洛杉磯地區僑界交流。

盧秀燕 美國

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