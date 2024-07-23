熱傷害增 中市要求學校暑假宣導預防

天氣好熱，台中市衛生局暑假前一周，發函給中市各學校宣導預防熱傷害，即日起到9月底透過校園電子布告欄宣導，還要求檢附宣導人次、照片等，讓教育基層炸鍋，直言暑假校園沒人，要求回報成效太超過。多名校長說，學校配合的業務太多，要求簡化。中市衛生局表示，熱傷害就醫人次上升，校園近社區有地利之便，成果報告並未強制。

中市衛生局6月28日發函經教育局轉給各級學校，請校方透過電子布告欄、電子看板與網站，宣導預防熱傷害，文內還要求即日起到9月30日，要求各校在每月30日到衛生局網站，回報當月宣導成果、人次與照片。

此舉引基層炸鍋，有老師表示，衛生局的要求很神奇，暑假校園沒學生，要宣導熱傷害，應去人多的車站、宮廟、市場，怎會發公文給學校，還要配合上傳績效？

台中市教育產業工會指出，宣導預防熱傷害並非壞事，多數學校也不排斥，但要求回報成果就「過頭了」，各局處常要求學校業務配合，教育局應出面協調、簡化，不要讓教學變副業。

基層教師說，老師要配合的事很多，除教學輔導，動輒面臨家長投訴等，與教學無關的選舉、防疫、食安、道安等，也會請教師幫忙，幾乎把教學當成副業。有校長說，行政業務壓力大，各類評鑑每年約70項，平均2、3天就有一項，跨局處配合業務應簡化。

曾任校長的議員古秀英說，學校事務多，行政人員負擔重，多溝通，才能合作愉快。中市議會教育委員會召集人李中說，暑假期間要求宣導，又要求成果報告，教育局應多溝通。

教育局長蔣偉民說，有不少校長反映雜務多，但學校是最有效的宣傳管道之一，如與教育有關，會盡量取得平衡點，請校方協助。

衛生局長曾梓展表示，該業務由衛福部轉下，循往例請各局處協助，成果報告沒強制性，不列考核也無獎懲；學校近社區，宣導有地利之便。衛生局說，疾管署統計熱傷害就醫人次，今年到6月底48人次，比上月增21人次，才請學校協助。