彰化縣公共圖書館辦「通借通還」 爭取議會支持

彰化縣政府表示，已籌編全縣公共圖書館「通借通還」預算，爭取縣議會支持，方便民眾線上借閱圖書後至鄰近公共圖書館取書，也可在任一間公共圖書館歸還。

民進黨籍議員楊子賢說，彰化縣民眾若要跨館借閱書籍，需要親自到館借閱，否則要支付至少新台幣100元宅配費用，他認為公共圖書資源普及性不該因地域而有差別，因此今年6月向議會提案，建議全縣公共圖書館實施免費「通借通還」服務。

文化局說明，縣長王惠美今年4月有感於每年購書經費遞增，為便利縣內鄉親借閱書籍，增加圖書資源流通，即特別指示文化局編列相關預算，讓縣立圖書館及26鄉鎮市立圖書館「通借通還」。

文化局表示，目前已完成明年這項預算籌編，若今年預算獲得支持通過，屆時26鄉鎮市立圖書館即可辦理「通借通還」服務，民眾可線上預約借閱圖書，指定運送到鄰近公共圖書館取書，也可於任一間公共圖書館歸還圖書，縮短閱讀資源城鄉差距。

文化局指出，閱讀力就是城市競爭力，民國108至112年投入的圖書資源經費超過1800萬元，今年更提高購書預算為1200萬元。