彰化花壇擬設土方場 居民牽羊抗議

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「堆置場開發計畫環境影響說明書」審查會，民眾帶著羊及農作物到場抗議，審查會最後決議本案應繼續進行第二階段環境影響評估審查，縣議員李成濟說，設土方場恐污染水源頭，地方一定反對到底。

李成濟和彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君等人今天下午陪同地方居民帶著羊和農作物到審查會外抗議，李成濟說，這是全國最大的廢棄土方堆置場，而下方的花壇、芬園、大村等地都是抽地下水用，上方水源地若汙染，民眾馬上無水可用，也會影響下游灌溉，且以後砂石車進出，也危及附近居民行的安全，飛揚的土石更是令人窒息。

李成濟說，土方場前置作業時會砍伐大量樹木，在颱風季可能引發土石流，而且必須把聯外道路從3、4公尺寬拓寬成８公尺寬，也因此需埋掉一旁排水溝，將會造成排水不良。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，這個土方場會收來自全省各地的土方，未來會有超過7成土方將從外縣市運來，更擔心土方場夾帶違法廢棄物進場，造成汙染，變成以合法掩護非法。

吳慧君說，開發單位也調查到該地區還有石虎出沒，應有繁殖活動，土方場勢必會造成當地生態的破壞。

彰化縣議員楊子賢服務處主任黃唯軒說，三年前彰化縣政府在同一地點，否決了「漢特太陽能發電廠」開發案，原因就是此地為重要山坡保育地，然而三年後彰化縣政府的雙標態度，不免讓人擔心是否有「選擇特定業者」的疑慮。

不過開發的顧問公司表示，未來進場的是單純的營建土方，不會有廢棄物，所以不會造成汙染，而且可以讓土方再利用。

彰化縣環保局表示，花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫案，縣府依法組成「環境影響評估審查委員會」委員20位，其中專家學者委員有14位，審議各項環境影響評估書件，並對於人民團體提出的意見都會在環境影響評估審查委員會進行充分討論及評析，希望達成經濟與環境保護兼顧發展。

彰化縣環保局表示，今天審查會決議本案應繼續進行第二階段環境影響評估審查，對於居民質疑土方場對水源會造成影響、及該地區有保育類石虎的生態問題，審查委員都要求開發單位需提出更多資料供審查。