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環團反對八卦山設土石方堆置場 帶羊表達抗議

中央社／ 彰化22日電

彰化縣政府今天召開「花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫環境影響說明書」首次環評審查會議，環團擔心八卦山設置土石方堆置場將污染水源頭，帶羊、農作物前往表達反對。

彰化縣環境保護聯盟指出，日興砂石業有限公司將設立面積達20公頃廢棄土石方堆置場，會砍伐大量樹木，衝擊環境生態，尤其此案掩埋廢棄土方位於水源區，有地下水污染疑慮，並影響下游灌溉。

有花壇鄉民下午帶著在八卦山放牧的羊及栽種的農作物到場表達抗議，擔心一旦設置土石方堆置場會影響農牧產業。

民進黨籍彰化縣議員李成濟說，設置堆置場要砍伐大量相思樹，造成土石鬆動，颱風季容易引發土石流，不可不慎。此外，八卦山是當地重要水源，若遭受廢棄土方污染，鄉親可能面臨無水可喝、無水可用困境。

縣府表示，此案去年10月、11月有上網公告開發內容及環境影響說明書主要章節，供民眾表達意見，11月30日辦理公開會議，並在今年1月10日由縣府水利資源處轉送環境影響說明書至環評主管機關。

縣府說明，環境影響評估審查委員會有20名委員，其中專家學者14人，審議各項環境影響評估書件，對於人民團體提出開發行為影響下游灌溉與地下水污染等影響，皆會充分討論及評析。

地下水 環評

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