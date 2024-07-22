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斥資6.1億元！台中太平國民暨兒童運動中心上梁 預計明年初完工
民眾期待12年、斥資6.1億元興建的台中市太平國民暨兒童運動中心今天上梁。建設局長陳大田說，預計明年1月完工，未來將擁有全市最大的健身體適能空間，結合戶外優美的坪林森林公園，將成為漂亮的運動休息場所；運動局長李昱叡說，目前委外招商中，預計明年9月試營運、12月正式營運。
今天的上梁典禮，包括陳大田、李昱叡、太平區長許貴芳、市議員張玉嬿、蔡耀頡、賴義鍠、黃佳恬、太平農會總幹事余文欽與多名里長都出席。
陳大田說，太平國民暨兒童運動中心位於兼具生態滯洪跟森林休憩的「坪林森林」公園內，園區面積達11.7公頃，因原物料上漲，經費由最早的4億元，一路追加到6.1億才順利發包；1樓規畫水療中心及游泳池，2樓為兒童運動室及半戶外空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場（籃球、排球、羽球）、體適能中心及綜合教室。
李昱叡說，目前全市已經對外開放有大里、南屯、朝馬等7座國民暨兒童運動中心，太平國民暨兒童運動中心目前正在進行委外經營招商階段，已有廠商表達經營意願，預計明年9月就能對外試營運。
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