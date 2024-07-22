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台中市役所「說故事的人」餐廳歇業 文化局：虧損嚴重

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市役所2樓「說故事的人」義式餐廳歇業，業者將與雲品集團合作，再出發。記者黃寅／攝影
台中市役所2樓「說故事的人」義式餐廳歇業，業者將與雲品集團合作，再出發。記者黃寅／攝影

台中市役所」建於1911年，拱型窗加上百年歷史建物的氛圍，文化局委外經營，二樓是高檔的義式料理餐廳「說故事的人」，頗受老饕喜愛，但驚傳虧損嚴重，餐廳吹熄燈號歇業，讓熟客惋惜。文化局表示業者將重新整頓，與雲品集團合作再出發。

文化局指出，台中市役所興建於日治時期、西元1911年，建築為西洋古典主義風格，以辰野式紅白磚牆風格著名，更是台中地區首見的鐵筋混凝土建築。

文化局指出，「好役思股份有限公司」去年取得台中市役所的營運管理權，在1樓開設小賣場，販售碗盤等雜貨，座位臨窗，可以喝咖啡、飲料。

2樓則開設「說故事的人」餐廳，以北義料理為主，曾聘義大利米其林1星餐廳Trattoria Zappatori的林耀輝擔任主廚，吸引不少企業包場，享受巴洛克建築特有的典雅懷舊風。不料，近日驚傳已歇業。

台中市文化資產處長李智富表示，「說故事的人」餐廳因虧損嚴重，業者將重新整頓與雲品集團合作，10月起以展覽為主，周六、日開放包場活動。

李智富表示，業者餐飲與服務都很到位，可能因售價不便宜，民眾卻步，最後因嚴重虧損而宣告歇業。業者重新整頓後，將與品雲集團（雲朗觀光集團）合作經營，預計10月重新開張，1樓小賣場目前則仍照常營運。

台中市 文化局 餐廳

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