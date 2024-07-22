影／凱米進逼！合歡山天文台套網 清境風車拉繩加固

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，清境農場對場內大風車拉繩索進行防風強化固定。圖／清境農場提供
凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，清境農場對場內大風車拉繩索進行防風強化固定。圖／清境農場提供

凱米颱風來勢洶洶，恐登陸台灣。南投山區風雨狀況不容輕忽，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心今展開防颱作業，將造價百萬的圓頂觀測天文台覆蓋索網，並以金屬扣環加固。清境農場也對場內大風車強化固定，國民賓館已見部分延期或取消。

由於，凱米颱風進逼台灣，並於今午後轉為中颱，氣象署預估，若路徑未變，最快今天深夜就會發布海上警報，不排除明天發布陸上警報。而南投山區納入易致災地區，應留意強陣風、降雨、局部濃霧等發生，慎防雷擊、樹倒、落石等危險。

合歡山暗空公園鳶峰遊客中心為此超前部署，今展開防颱作業，除了在其建物的窗戶玻璃貼膠帶防範強風，工作人員更在斥資百萬元打造、露天的「圓頂遠端觀測天文台」外圍，覆蓋上黃色的網子，並在網子底部以粗繩索及金屬扣環等加固。

該中心館長鄭文凱說，外型如同一顆圓球的圓頂天文台，內建高階天文望遠鏡及觀測系統，因此防水、防潮措施精密，但仍須慎防高山強陣風，所以不敢掉以輕心，特別覆蓋索網，並以金屬扣環進行加固，加強防範。

同樣位在山區的清境農場今午後也針對場內大風車、玻璃門窗進行防風強化固定，堆沙包防堵強降雨，場方表示，國民賓館部分有旅客延期或取消，但多數仍在觀望中，訂房率約6成，後續會視颱風及安全狀況，持續與房客連繫確認入住狀況。

凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，合歡山鳶峰圓頂觀測天文台覆蓋索網，並以金屬扣環加固，防範強陣風。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供
凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，合歡山鳶峰圓頂觀測天文台覆蓋索網，並以金屬扣環加固，防範強陣風。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供
凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，合歡山鳶峰圓頂觀測天文台覆蓋索網，並以金屬扣環加固，防範強陣風。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供
凱米颱風恐襲台，山區風雨不容輕忽，合歡山鳶峰圓頂觀測天文台覆蓋索網，並以金屬扣環加固，防範強陣風。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供

凱米颱風 暗空公園 清境農場

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