萬安演習模擬飛彈擊中建物 台中動員萬人超「精實」

萬安47號演習今天在中部7縣市登場，除實施人車管制，地方政府各在重點驗證區進行演習，模擬包括建物遭飛彈擊中火警搶救、搜救犬救災，甚至設臨時收容中心，讓演習更全面。

中部地區包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣共7個縣市，今天同步在下午1時30分至2時舉行萬安47號演習。

其中，台中市此次演習動員警義消、民政、區公所、衛生局與民間單位等超過1萬人次參與，市府以大里區公所為重點演習區域，除人員進入地下室避難，並模擬區公所遭飛彈擊中發生火警，消防局出動消防車搶救，並派遣搜救犬救出受困者送醫。

另外，台中市立大里高中設置災民臨時收容中心，除有臨時住所帳篷區，並有醫療與物資發放區。台中市副市長鄭照新接受媒體聯訪時表示，透過演習也盤點出，台中市可安置的災民量能，超過台中市民285萬人的2.2倍人數，一旦災害發生，中彰投其實是共同生活圈，當發生災害或緊急事故，可一併作考量處理。

彰化縣萬安47號演習下午登場，高鐵彰化站模擬車站被飛彈擊中，站長李元弼說，旅客須配合疏散，站內實施燈火管制，並由消防隊在站外進行建築物倒塌演練。

彰化縣長王惠美先後赴彰化縣警察局、台電公司北斗服務所、中華電信北斗線路中心、彰化高鐵站等地視察，她表示，防空意識及應變準備「不可一日不備」，在戰時將能有效減少民眾生命及財產損失。

南投縣副縣長王瑞德今天視察演習，他接受媒體聯訪時說，縣府平時即重視防災及演練，因應各種災害發生，這次演習相當順利，展現平常防災技能、隨時應變災害的培訓。

雲林縣此次動員警力504名、民力419名，共計923名；車輛遵循指引停靠在路邊、人員疏散至避難所，無違規事項。

雲林縣長張麗善視導演習，民眾落實避難；張麗善在檢討會上說，縣內防空避難處所計有916處，總容量合計52萬186人，供需比僅78.85%，不足部分已請相關單位盤點涵洞、橋墩、地下道等可供民眾緊急避難處所。

嘉義市今天下午1時30分實施警報發放，人車就地疏散避難，未有民眾或車輛抗拒配合演練；防空警報解除後，嘉義市依序在先期交通轉運中心實施戰災搶救演練及民生國中實施「戰時災民收容救濟站」開設，過程逼真，讓民眾熟悉防空疏散避難重要性。

空襲警報響起，嘉義縣府立即廣播關閉燈光、電腦，全體員工至地下室避難，員工紛紛從各樓層至地下室分配各局處避難空間躲避；有員工說，往年演習都沒有這麼「精實」。

故宮南院指出，今天是閉館日，僅開放園區室外空間，可能是萬安演習原因，室外空間中午時沒有遊客；南院去年底就曾模擬通訊設備遭受破壞、館內及展廳遭蓄意攻擊破壞或縱火，緊急疏散等複合狀況進行文物安全防災疏散擴大演練，確保戰時文物與人員安全。