快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

台中鍋烤節票選數破百萬 加碼送i15手機

中央社／ 台中22日電

台中鍋烤節從15日起開跑，台中市政府經濟發展局今天宣布，開跑1週以來，民眾參與票選人氣店家已破100萬，明天將加碼抽出iPhone15手機1支，鼓勵民眾早投票早中獎。

第2屆台中鍋烤節於7月15日到8月15日舉行，在活動期間，民眾只要下載台中通暨購物節APP參加票選人氣店家，就有機會抽中1萬元鍋烤抵用券，共有300組。首波100組萬元抵用券將於27日抽出，8月10日抽出第2波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。

由於開跑以來民眾票選踴躍，經發局指出，開跑1週投票數就破100萬，市府回應店家及「早鳥」民眾的熱情，將加碼送出1支iPhone15手機，提醒全國民眾趕緊下載台中通暨購物節APP參加票選。

經發局長張峯源表示，市府特別搶在27日首波鍋烤券抽獎前，宣布提前於23日加碼抽出手機1支，除鼓勵民眾早投票早中獎，也要拋磚引玉鼓勵店家「優惠再加碼」。

張峯源表示，第2屆鍋烤節從票選首日票數就較去年倍數成長，目前票數已突破100萬，店家渴望獲獎，在各大社群平台自製影片、圖卡祭優惠、教投票，到店消費也隨時可見鍋烤節宣傳訊息，甚至有店家每天指派專職員工，現場教學、投票再送好禮。

經發局說明，目前4大組別領先店家票數都已破萬，但競爭激烈、票數拉鋸，領先群差距都在100票以內，仍持續膠著，排名幾乎天天更動。其中火鍋及燒烤的品牌組約占總票數6成、巷弄美食組4成，品牌店家號召力仍較強勁，呼籲民眾支持品牌也別忘發掘巷弄美食。

下載 品牌 投票

延伸閱讀

台積電中科二期擴廠 中科管理局：最快年底交地

盛夏夠涮嘴 2024鍋烤節火熱登場 7/15-8/15台中通APP投票．抽300組萬元抵用券

台中鍋烤節15日開跑 邀民眾票選人氣店家

嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

相關新聞

斥資6.1億元！台中太平國民暨兒童運動中心上梁 預計明年初完工

民眾期待12年、斥資6.1億元興建的台中市太平國民暨兒童運動中心今天上梁。建設局長陳大田說，預計明年1月完工，未來將擁有...

台中市役所「說故事的人」餐廳歇業 文化局：虧損嚴重

「台中市役所」建於1911年，拱型窗加上百年歷史建物的氛圍，文化局委外經營，二樓是高檔的義式料理餐廳「說故事的人」，頗受...

影／凱米進逼！合歡山天文台套網 清境風車拉繩加固

凱米颱風來勢洶洶，恐登陸台灣。南投山區風雨狀況不容輕忽，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心今展開防颱作業，將造價百萬的圓頂觀測天...

萬安演習模擬飛彈擊中建物 台中動員萬人超「精實」

萬安47號演習今天在中部7縣市登場，除實施人車管制，地方政府各在重點驗證區進行演習，模擬包括建物遭飛彈擊中火警搶救、搜救...

高鐵彰化站萬安演習 縣長豎大拇指讚「乘客」演出敬業

中部七縣市今下午1點30分同步進行軍民聯合防空萬安47號演習，高鐵彰化田中站首次配合，候車乘客都到一樓大廳東北角落避難，...

中部萬安演習13:30拉警報 台中高中生驚慌衝鐵板燒店

萬安47號演習今天在中部登場，下午1時30分警報半小時、實施疏散避難及交通管制，違者最高罰15萬元；台中市有高中生誤以為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。