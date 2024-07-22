台中鍋烤節票選數破百萬 加碼送i15手機

台中鍋烤節從15日起開跑，台中市政府經濟發展局今天宣布，開跑1週以來，民眾參與票選人氣店家已破100萬，明天將加碼抽出iPhone15手機1支，鼓勵民眾早投票早中獎。

第2屆台中鍋烤節於7月15日到8月15日舉行，在活動期間，民眾只要下載台中通暨購物節APP參加票選人氣店家，就有機會抽中1萬元鍋烤抵用券，共有300組。首波100組萬元抵用券將於27日抽出，8月10日抽出第2波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。

由於開跑以來民眾票選踴躍，經發局指出，開跑1週投票數就破100萬，市府回應店家及「早鳥」民眾的熱情，將加碼送出1支iPhone15手機，提醒全國民眾趕緊下載台中通暨購物節APP參加票選。

經發局長張峯源表示，市府特別搶在27日首波鍋烤券抽獎前，宣布提前於23日加碼抽出手機1支，除鼓勵民眾早投票早中獎，也要拋磚引玉鼓勵店家「優惠再加碼」。

張峯源表示，第2屆鍋烤節從票選首日票數就較去年倍數成長，目前票數已突破100萬，店家渴望獲獎，在各大社群平台自製影片、圖卡祭優惠、教投票，到店消費也隨時可見鍋烤節宣傳訊息，甚至有店家每天指派專職員工，現場教學、投票再送好禮。

經發局說明，目前4大組別領先店家票數都已破萬，但競爭激烈、票數拉鋸，領先群差距都在100票以內，仍持續膠著，排名幾乎天天更動。其中火鍋及燒烤的品牌組約占總票數6成、巷弄美食組4成，品牌店家號召力仍較強勁，呼籲民眾支持品牌也別忘發掘巷弄美食。