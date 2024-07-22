彰化一年職災勞工上千人…職能復健津貼上調 雇主也有輔助設施補助

彰化縣勞動人口65萬人，去年職災人數約1571人，為協助職災勞工重返職場，今年縣府新增「律師擔任調解代理人制度」，協助職災勞工爭取權益，而職災勞工也可申請職能復健津貼，津貼從去年的每日528調高到549.4元，並有雇主提供職災勞工輔助設施補助，希望幫助勞工順利重返職場，並讓勞資更和諧。

彰化縣政府今天舉辦「職災無畏，展翅高飛，職災勞工重返職場服務宣導會」，彰化縣長王惠美、財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑、彰化縣工業會理事長盧玉娟等人與會。

王惠美表示，縣府勞工處辦理三大重返職場補助包括職災勞工進行工作強化訓練後，可申請每日549.4元、上限180日的職能復健津貼；雇主提供職災勞工輔助設施，每案最高補助20萬元；雇主僱用失能職災勞工，可依平均月投保薪資的30%獲得相關補助，希望能共創勞資雙贏局面。

王惠美表示，彰化縣勞動人口達65萬人，任何一個工安，都會造成勞工本人、家庭、公司雇主的重大衝擊，為了維護職災勞工權益，縣府提供多項服務及資源，協助他們重返職場。

縣府也成立「安全衛生輔導團」，由輔導員深入企業現場提供改善建議，並協助企業申請「中小企業改善安全衛生環境及器具補助」，每年臨廠輔導廠次約900家。並輔導成立9個安衛家族，以「大廠帶小廠」的模式，強化縣內企業的安全衛生意識，減少職業災害發生。

彰化縣去年職災人數約1571人，去年曾有一名在食品工廠工作的員工手被絞進機器裡，造成4指嚴重受損，需進行手指重建，在醫療復健後，員工已重回職場工作，並利用資方需給薪資的公傷假繼續去進行職能復健治療，還可同時申請每日549.4元的職能復健津貼，對於員工的經濟不無小補。

盧玉娟表示，近年來修法對於雇主及勞工都有保障，像雇主為勞工投保團體意外險等，但仍有很多產業類別為拒保行業，勞動部結合醫療體系進行職業災害的判定，希望於各界的努力下，為勞工爭取更多權利，繼續創造更多的臺灣經濟奇蹟。

彰化縣總工會温國銘理事長表示，勞動部期望職災案件能夠減少一半以上，大家都樂觀其成，而目前各縣市工會最多案件量也是職業災害，但目前勞動部的勞檢人力長期不足，致勞檢覆蓋率不及3成，也懇請勞動部下放權限給地方政府執行，中央地方共同執行。