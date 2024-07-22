助職災勞工重返職場 彰縣府提供復健津貼等3大補助

彰化縣政府為協助職災勞工重返職場，提供職能復健津貼、輔助設施、投保3大補助，減少勞資雙方困擾，創造友善職場。

彰化縣政府今天上午舉行113年度職災勞工重返職場服務宣導記者會，縣長王惠美致詞時表示，彰化縣勞動人口65萬人，任何工安都會造成勞工、家庭、公司雇主重大衝擊，為維護職災勞工權益，縣府協助其重返職場，共創勞資雙贏局面。

縣府勞工處提供3大重返職場補助，職災勞工進行工作強化訓練後，可申請每天新台幣549.4元、上限180日職能復健津貼；雇主提供職災勞工輔助設施，每案最高補助20萬元；雇主僱用失能職災勞工，可依平均月投保薪資30%獲得相關補助。

勞工處指出，為不讓勞資雙方在遇到職災時感到無助，縣府提供多項資源，像是考量職災案件涉及刑事、民事、勞基法、勞動事件法及職業安全衛生法等，縣府今年度首次辦理律師擔任調解代理人制度，協助職災勞工在勞資爭議調解時爭取權益。

財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑表示，勞動部成立財團法人職業災害預防及重建中心，目的要協助地方政府預防職業災害，幫助勞工早日回歸職場，未來希望加強與彰化縣政府合作，強化勞工及企業對職災勞工權益的重視。