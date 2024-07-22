南投青年住宅今抽籤 45名幸運兒繳50萬元就成家

南投市文化路青年住宅今公開抽籤，順利從477人抽出45戶，中籤率約9.4%，11人中有1人中籤。縣府表示，中籤人願購屋將安排看屋選屋，自備50萬元頭期款就能成家，但5年內禁售，也不得出租、作非住宅使用等，違者將收回產權。

建設處指出，文化路青宅為地下1層、地上7層的電梯住宅，3房型36戶、4房型9戶，45戶均有陽台及停車位，地點區段佳，鄰近市區、消防局、警察局，及南投高中、漳和國小、文化中心、體育場等，具文教及生活機能，民眾申購踴躍。

而該青宅申請件數576件，篩除資格不符、放棄等為99件，最終由477人抽45戶，中籤率約9.4%，等於11人中有1人中籤。今公開抽籤，全程直播在律師見證下，依優先保留戶、一般戶等資格抽出正、備取各45戶，再抽正取選屋序位。

建設處表示，中籤人須在公文期限內至縣府確認承購意願，後續通知且預計在8、9月開放看屋選屋，簽約時先繳納10萬元簽約金，完成驗屋後再繳付40萬元，確認繳款完成才交屋，等於自備頭期款50萬元就能成家，對青年購屋相當友善。

縣府祕書長洪瑞智則說，該青年住宅由縣府自地自建，興建過程嚴格把關，3房型從680萬元起，在區位、品質及價格上都很令人滿意，但中籤者要注意，自產權移轉日起的5年內，嚴禁出售、出租、非住宅使用等，否則縣府將會收回產權。