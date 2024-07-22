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南投青年住宅今抽籤 45名幸運兒繳50萬元就成家

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市文化路第一期青年住宅竣工，今公開抽出45名正取者，後續依規定看屋選屋，並繳納50萬元頭期款就能購屋。圖／南投縣政府提供
南投市文化路第一期青年住宅竣工，今公開抽出45名正取者，後續依規定看屋選屋，並繳納50萬元頭期款就能購屋。圖／南投縣政府提供

南投市文化路青年住宅今公開抽籤，順利從477人抽出45戶，中籤率約9.4%，11人中有1人中籤。縣府表示，中籤人願購屋將安排看屋選屋，自備50萬元頭期款就能成家，但5年內禁售，也不得出租、作非住宅使用等，違者將收回產權。

建設處指出，文化路青宅為地下1層、地上7層的電梯住宅，3房型36戶、4房型9戶，45戶均有陽台及停車位，地點區段佳，鄰近市區、消防局、警察局，及南投高中、漳和國小、文化中心、體育場等，具文教及生活機能，民眾申購踴躍。

而該青宅申請件數576件，篩除資格不符、放棄等為99件，最終由477人抽45戶，中籤率約9.4%，等於11人中有1人中籤。今公開抽籤，全程直播在律師見證下，依優先保留戶、一般戶等資格抽出正、備取各45戶，再抽正取選屋序位。

建設處表示，中籤人須在公文期限內至縣府確認承購意願，後續通知且預計在8、9月開放看屋選屋，簽約時先繳納10萬元簽約金，完成驗屋後再繳付40萬元，確認繳款完成才交屋，等於自備頭期款50萬元就能成家，對青年購屋相當友善。

縣府祕書長洪瑞智則說，該青年住宅由縣府自地自建，興建過程嚴格把關，3房型從680萬元起，在區位、品質及價格上都很令人滿意，但中籤者要注意，自產權移轉日起的5年內，嚴禁出售、出租、非住宅使用等，否則縣府將會收回產權。

南投市文化路第二期青年住宅也將開工，草屯、竹山2處青年住宅則加緊規畫設計，未來將提供更多的青年住宅給願意留鄉、返鄉發展的青年朋友，同步加速在4大市鎮擴大推動建置工業園區，增加地方就業機會，吸引更多年輕人返鄉。

南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，現場依規定逐一秀出中籤序號。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，現場依規定逐一秀出中籤序號。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，縣府祕書長洪瑞智（右2）在律師見證下，搖晃透明籤筒準備抽籤。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，縣府祕書長洪瑞智（右2）在律師見證下，搖晃透明籤筒準備抽籤。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，從符合申請資格的477人中抽出45戶中籤者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，從符合申請資格的477人中抽出45戶中籤者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，從符合申請資格的477人中抽出45戶中籤者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，從符合申請資格的477人中抽出45戶中籤者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，全程直播在律師見證下，從符合申請資格的477人中抽出正、備取各45人。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，全程直播在律師見證下，從符合申請資格的477人中抽出正、備取各45人。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，縣府人員將青年住宅申購人籤號全數丟入透明籤筒中。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，縣府人員將青年住宅申購人籤號全數丟入透明籤筒中。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，祕書長洪瑞智（中）抽出正取者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路青年住宅今天公開抽籤，祕書長洪瑞智（中）抽出正取者。記者賴香珊／攝影
南投市文化路第一期青年住宅竣工，今公開抽出45名正取者，後續依規定看屋選屋，並繳納50萬元頭期款就能購屋。圖／南投縣政府提供
南投市文化路第一期青年住宅竣工，今公開抽出45名正取者，後續依規定看屋選屋，並繳納50萬元頭期款就能購屋。圖／南投縣政府提供

南投 青年住宅 頭期款

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