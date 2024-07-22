快訊

評／抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

女星遭爆「70多歲在台灣跳牛肉場」 他心疼出面幫忙壓新聞

凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

彰化慶安宮修復工程今開工 南瑤宮預計明年也將修復完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市縣定古蹟慶安宮今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮，拜亭與正殿間水槽樑有嚴重水漬將進行修復。圖／彰化市公所提供
彰化市縣定古蹟慶安宮今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮，拜亭與正殿間水槽樑有嚴重水漬將進行修復。圖／彰化市公所提供

彰化縣定古蹟慶安宮主祀醫藥之神保生大帝，今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮，慶安宮管理人、彰化市長林世賢長表示，公所相當重視文化資產保存，除了慶安宮，縣定古蹟南瑤宮修復工程也預計明年底完工。

有207年歷史的縣定古蹟慶安宮今天舉行修復工程開工典禮及施工說明會，林世賢及文化部文化資產局古蹟聚落組組長林炳耀、彰化縣文化局副局長吳文昇、市代會主席陳文賓及多位議員、市代等地方人士與會。

林世賢表示，市公所為保存文化資產，他就任後已陸續完成國定古蹟聖王廟、元清觀修復工程，而縣定古蹟南瑤宮斥資6500萬元修復工程預計明年底完工，至於後續南瑤宮彩繪調查研究計畫暨設計計畫、西門福德祠修復工程計畫，則可望在今年通過文化部審查。

此次由文化部、縣府補助、及市公所自籌款共400萬元進行慶安宮壁體及屋面修復工程，預計修復工期150日曆天，針對白灰壁體、天溝劣損處、拜亭與正殿間水槽樑嚴重漏水及角隅牆體傾斜損壞進行修復，以維持古蹟整體風貌。

林世賢說，慶安宮内外壁體主要敷以白灰泥，長期日曬雨淋及室內潮溼，多處壁體有剝落及粉化狀況，尤其正殿兩側殿內壁體劣化十分嚴重，廂廊、正殿後室外白灰壁體也多處裂損。而拜亭與正殿間水槽樑有嚴重水漬，以及大小地震不斷導致水泥磚柱錯位造成龍邊角隅牆體傾斜損壞嚴重，已先支撐加固以免損害擴大。

慶安宮創建於清嘉慶22年（西元1817年），又稱作大道公廟，在二次大戰期間，慶安宮曾遭美軍飛機轟炸，至今可以看到戰爭時留下的痕跡，地方人士曾協助出資整修。慶安宮的建築格局及結構皆相當完整，屋頂裝飾、通樑彩繪等深具藝術與文化資產保存價值，廟內的楹聯、供桌、石香爐及古匾等古文物，皆有百年以上歷史。

彰化市縣定古蹟慶安宮今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮。記者林宛諭／攝影
彰化市縣定古蹟慶安宮今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮。記者林宛諭／攝影

國定古蹟 文化資產

延伸閱讀

基隆市中心「大平台」鋼構明起深夜施工 喜豬橋4線車道封閉

彰化二國中生行銷彰化爆紅…縣長感謝另類行銷 市長將揪團PK導覽

2國中生導覽彰化市爆紅 27日開團半日遊

彰泰國中3校16生訪津山市 日本學生：想多了解台灣

相關新聞

南投青年住宅今抽籤 45名幸運兒繳50萬元就成家

南投市文化路青年住宅今公開抽籤，順利從477人抽出45戶，中籤率約9.4%，11人中有1人中籤。縣府表示，中籤人願購屋將...

勁辣雞腿堡夾蕈菇醬標籤 南投麥當勞今承認缺失並道歉

針對民眾反映南投麥當勞販售的勁辣雞腿堡內竟夾有法式香草蕈菇醬標籤紙一事，南投縣衛生局上午隨即展開食品安全衛生查核，業者現...

中部萬安演習13點30分拉警報！ 台中大里公所人員聞聲避難

萬安47號演習今天在中部登場，下午1時30分警報半小時、實施疏散避難及交通管制，違者最高罰15萬元；並發布「飛彈、火箭攻...

彰化慶安宮修復工程今開工 南瑤宮預計明年也將修復完工

彰化縣定古蹟慶安宮主祀醫藥之神保生大帝，今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮，慶安宮管理人、彰化市長林世賢長表示，公所相當...

農民平均64歲嚴重缺工 中市培訓青農接班逾千人

台中市第5屆青年從農培訓，今年有22人報名參加，結訓可領到6萬元津貼。農業局長張敬昌說，農民平均64歲，農村嚴重缺工， ...

南投麥當勞也出包！ 勁辣雞腿堡夾標籤紙 衛生局要查了

近期食安問題不斷，就連知名或連鎖餐飲店也出狀況，民眾人人自危。南投有民眾前天深夜透過外送平台訂麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。