彰化慶安宮修復工程今開工 南瑤宮預計明年也將修復完工

彰化縣定古蹟慶安宮主祀醫藥之神保生大帝，今天舉行壁體及屋面修復工程開工典禮，慶安宮管理人、彰化市長林世賢長表示，公所相當重視文化資產保存，除了慶安宮，縣定古蹟南瑤宮修復工程也預計明年底完工。

有207年歷史的縣定古蹟慶安宮今天舉行修復工程開工典禮及施工說明會，林世賢及文化部文化資產局古蹟聚落組組長林炳耀、彰化縣文化局副局長吳文昇、市代會主席陳文賓及多位議員、市代等地方人士與會。

林世賢表示，市公所為保存文化資產，他就任後已陸續完成國定古蹟聖王廟、元清觀修復工程，而縣定古蹟南瑤宮斥資6500萬元修復工程預計明年底完工，至於後續南瑤宮彩繪調查研究計畫暨設計計畫、西門福德祠修復工程計畫，則可望在今年通過文化部審查。

此次由文化部、縣府補助、及市公所自籌款共400萬元進行慶安宮壁體及屋面修復工程，預計修復工期150日曆天，針對白灰壁體、天溝劣損處、拜亭與正殿間水槽樑嚴重漏水及角隅牆體傾斜損壞進行修復，以維持古蹟整體風貌。

林世賢說，慶安宮内外壁體主要敷以白灰泥，長期日曬雨淋及室內潮溼，多處壁體有剝落及粉化狀況，尤其正殿兩側殿內壁體劣化十分嚴重，廂廊、正殿後室外白灰壁體也多處裂損。而拜亭與正殿間水槽樑有嚴重水漬，以及大小地震不斷導致水泥磚柱錯位造成龍邊角隅牆體傾斜損壞嚴重，已先支撐加固以免損害擴大。