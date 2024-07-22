農民平均64歲嚴重缺工 中市培訓青農接班逾千人

台中市第5屆青年從農培訓，今年有22人報名參加，結訓可領到6萬元津貼。農業局長張敬昌說，農民平均64歲，農村嚴重缺工， 亟需青農加入。市農會理事長魏敏昭也說，農村人力敲警鐘，已產生嚴重斷層，加強培育青農勢在必行。

農業局長張敬昌說，目前農村平均就業是64.4歲，農民老化，而且極缺工，需注入生力軍，市府每年花約500萬培育青農，希望未來留在農村就業。台中市農會理事長魏敏昭說，農業缺工及老化嚴重，但目前台灣農業自給率才3%多，要扶植青農加入農業陣容，否則將產生嚴重斷層。

共遴選22名在地青農，33歲住豐原的吳孟哲，原是機械維修工程師，因父親年事已長，眼看家裡有5分農地荒廢，覺得很可惜，才決定返鄉務農種酪梨；34歲住東勢的劉凌璇，家中長年種椪柑、茂谷，她希望協助父親行銷，推廣友善農業。另有學員指出，極端的天氣讓農民備感農事越來越艱困，且已脫離老一輩的務農經驗，年輕一輩希望學習農場經驗、應變技術，毅然決然接下父母經營一輩子的農地，結出甜美果實。

農業局委託台中市農會遴選18至45歲有意從農的青年培訓，門檻是具備1分地以上的農地。第一階段培訓時間為7月22日至8月9日，進行80小時的農業基礎課程；第二段階段則在10月中旬完成160小時的農場實務見習培訓，完成2階段培訓後，市府將補助學員6萬元培訓津貼。 青農反映農場見習幫助更大，農業局調整今年農場見習160小時、理論80小時。

張敬昌表示，市府每年編列2600萬元補助青農事務，優先補助青農優，扶植3年。台中市約有1000多名青農，他說，台中市培育青農的措施將持續推動。