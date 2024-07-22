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勁辣雞腿堡夾蕈菇醬標籤 南投麥當勞今承認缺失並道歉

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局上午食品安全衛生查核麥當勞，業者承認是在進行食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成疏失。圖／南投衛生局提供
南投衛生局上午食品安全衛生查核麥當勞，業者承認是在進行食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成疏失。圖／南投衛生局提供

針對民眾反映南投麥當勞販售的勁辣雞腿堡內竟夾有法式香草蕈菇醬標籤紙一事，南投縣衛生局上午隨即展開食品安全衛生查核，業者現場承認是在進行食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成此一疏失，向大家深感抱歉，安檢人員當場命其限期改正，若屆期不改正者，將依食安法第44條處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

南投賴姓民眾是前晚11時許，透過外送平台向麥當勞訂餐，但餐點內卻出包，勁辣雞腿堡內竟夾有法式香草蕈菇醬標籤紙，昨天氣得在臉書社團「南投人聊天室2.0」發文，「請問一下現在食安事件是大爆發？麥當勞南崗店，勁辣雞腿堡裡面夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，連鎖品牌不用把關的？」

南投衛生局指出，為保障民眾飲食安全與消費權益，獲知這件食安事故後，立即前往這家麥當勞進行食安檢查，並逐項確認食品單項的作業流程、作業場所、食材管理及人員衛生，是否符合食品良好衛生規範準則。要求業者應依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品的良好衛生規範準則。

麥當勞業者現場表示：「針對本事件，經檢討確實為本店在食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成此疏失，深感抱歉，已加強員工教育訓練及相關製程品質衛生管理｣，南投衛生局更要求業者落實製備餐食務必做好自主衛生管理，以防類似情事再發生。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

南投有民眾訂購麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜法式香草蕈菇醬標籤紙，讓他氣得上網抱怨。圖／賴姓民眾提供
南投有民眾訂購麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜法式香草蕈菇醬標籤紙，讓他氣得上網抱怨。圖／賴姓民眾提供

南投縣 衛生局 食材

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