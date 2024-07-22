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麥當勞也出包！「菜怎麼咬不爛」 勁辣雞腿堡竟夾標籤紙

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南投麥當勞也出包！ 勁辣雞腿堡夾標籤紙 衛生局要查了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投有民眾訂購麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，讓他氣得上網抱怨。圖／賴姓民眾提供
南投有民眾訂購麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，讓他氣得上網抱怨。圖／賴姓民眾提供

近期食安問題不斷，就連知名或連鎖餐飲店也出狀況，民眾人人自危。南投有民眾前天深夜透過外送平台訂麥當勞，勁辣雞腿堡內卻夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，氣得上網抱怨，怒嗆「不用把關的？」對此，縣府衛生局表示，今將前往稽查。

賴姓民眾前晚11時許透過外送平台向麥當勞訂餐，餐點卻出包，昨天氣得在臉書社團「南投人聊天室2.0」發文，「請問一下現在食安事件是大爆發？麥當勞南崗店，勁辣雞腿堡裡面夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，連鎖品牌不用把關的？」

賴姓民眾隨文附上照片，照片裡的勁辣雞腿堡內，確實夾著1張法式香草蕈菇醬的標籤貼紙，後面訂單則清楚載明，他訂購品項為韓牛魷魚堡、勁辣雞腿堡、雙層牛肉堡、麥克雞塊，及腿排、薯條、飲料等附餐，完全與法式香草蕈菇醬無關。

賴姓民眾表示，是他女友吃到標籤，當下還想說菜怎麼咬不爛，吐出來一看竟是標籤貼紙，整個大傻眼。而其貼文也引發網友熱議，有網友直呼「不意外」、「品控不行」等，也有網友建議他當下可向外送平台反映退費、可向總部檢舉客訴等。

對此，南投縣衛生局表示，雖未接到民眾投訴，但食物內不應存在任何異物，現已獲悉該情事，今將派員前往該店家稽查了解，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，經複查若不合格，依「食安法」可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

標籤 衛生局 雞腿 麥當勞

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