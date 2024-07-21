快訊

2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化資源回收新制上路 亂丟回收品恐被罰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市清潔隊加強宣導若有棉被、枕頭、床單要回收，應打清潔隊電話登記，清潔隊會派專車到府免費回收。圖／員林清潔隊提供
員林市清潔隊加強宣導若有棉被、枕頭、床單要回收，應打清潔隊電話登記，清潔隊會派專車到府免費回收。圖／員林清潔隊提供

彰化縣7月起擴大垃圾資源回收範圍，全國首創將家戶產生的家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，結果不少民眾卻將舊棉被、枕頭、甚至涼席丟在舊衣回收箱前，形成髒亂點，彰化縣環保局表示，若亂丟回收物，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元。

永靖鄉瑚璉村村長邱垂育說，村內設有舊衣回收箱，最近卻有民眾將舊棉被、枕頭、涼席、甚至彈簧床拿來丟在舊衣回收箱前，又形成髒亂點，舊衣回收箱只收乾淨的舊衣，其他物品並不回收。

事實上以往棉被、枕頭、絨毛玩具等都是當成垃圾丟，但7月起環保局開始試辦由清潔隊回收，卻造成一縣多制，民眾也霧煞煞，像溪湖鎮這些淘汰的家居紡織品棉被、枕頭可交給清潔隊資源回收車，但永靖鄉與員林市等鄉鎮需電話登記通知清潔隊到府收，由於民眾霧煞煞，不少鄉鎮的舊衣回收箱開始被推置這些回收品。

彰化縣環保局表示，全縣目前有17個鄉鎮市有招標業者設舊衣回收箱，其中和美鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、花壇鄉、福興鄉、線西鄉、埤頭鄉與二水鄉等9鄉鎮的舊衣回收箱可收受家居紡織品，其他鄉鎮市就不收舊衣以外的物品。

員林市目前設置250個舊衣回收箱供市民回收乾淨舊衣服，廠商也會每周巡視收運巡查，避免舊衣回收箱遭民眾丟其他回收品，形成髒亂點，而且也在清潔隊臉書及製作文宣加強宣導，民眾若有棉被、枕頭、床單要回收，應打清潔隊電話登記，清潔隊會派專車到府免費回收。

永靖鄉舊衣回收箱被亂丟回收物，瑚璉村村長邱垂育po文呼籲大家勿亂丟。圖／翻攝自邱垂育臉書
永靖鄉舊衣回收箱被亂丟回收物，瑚璉村村長邱垂育po文呼籲大家勿亂丟。圖／翻攝自邱垂育臉書

環保局 資源回收

延伸閱讀

超商門口遇資源回收嬤…他請喝飲料 對方神回10字：侮辱性極大

彰化二國中生行銷彰化爆紅…縣長感謝另類行銷 市長將揪團PK導覽

彰化2住戶堆垃圾山！鄰居崩潰控「蚊蟲到處飛」 清潔隊公告要求清除

採完龍眼、荔枝廢枝傷腦筋 台中神岡清潔隊用這招「變烏金」解農民苦

相關新聞

彰化資源回收新制上路 亂丟回收品恐被罰

彰化縣7月起擴大垃圾資源回收範圍，全國首創將家戶產生的家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，結果不少民眾卻...

台中今表場330名里鄰長等 雙「資源」里長獲獎受矚目

台中市政府今表揚屯區里鄰長及民政、役政人員，共330人接受表揚。其中，2名「資源」里長同時獲特優里長，包括西屯大河里長陳...

台中筍+新社香菇「菇筍聯姻」千人宴 古禮迎親熱鬧登場

台中大坑是麻竹筍重要產區，生產的預冷鮮筍「黃金玉冷筍」有「地下水梨」美稱，新社香菇產量更是全國居冠，台中地區農會與新社農...

台中公園40年老舊停車場變身 B2打造「舊城綠町故事館」

台中公園位在舊市區，地下停車場啟用至今約40年，市府交通局注入活水，導入智慧停車服務，特別在地下二層空間打造「舊城綠町故...

肝基會免費超音波健檢 中市今篩檢234人異常率達75%

肝病防治學術基金會今年與台中市永安診所合作，今舉辦免費腹部超音波檢查，完成234人檢查，結果異常率達75%，近半數、11...

彰化金馬公園將開挖2萬噸備水池 可調配2萬戶1天用水

彰化縣沒有水庫，自來水源長期依賴台中供水，隨著南投鳥嘴潭人工湖預定2026年6月全面供水後，將可大幅減少對台中及縣內自來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。