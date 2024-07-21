彰化資源回收新制上路 亂丟回收品恐被罰

彰化縣7月起擴大垃圾資源回收範圍，全國首創將家戶產生的家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，結果不少民眾卻將舊棉被、枕頭、甚至涼席丟在舊衣回收箱前，形成髒亂點，彰化縣環保局表示，若亂丟回收物，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元。

永靖鄉瑚璉村村長邱垂育說，村內設有舊衣回收箱，最近卻有民眾將舊棉被、枕頭、涼席、甚至彈簧床拿來丟在舊衣回收箱前，又形成髒亂點，舊衣回收箱只收乾淨的舊衣，其他物品並不回收。

事實上以往棉被、枕頭、絨毛玩具等都是當成垃圾丟，但7月起環保局開始試辦由清潔隊回收，卻造成一縣多制，民眾也霧煞煞，像溪湖鎮這些淘汰的家居紡織品棉被、枕頭可交給清潔隊資源回收車，但永靖鄉與員林市等鄉鎮需電話登記通知清潔隊到府收，由於民眾霧煞煞，不少鄉鎮的舊衣回收箱開始被推置這些回收品。

彰化縣環保局表示，全縣目前有17個鄉鎮市有招標業者設舊衣回收箱，其中和美鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、花壇鄉、福興鄉、線西鄉、埤頭鄉與二水鄉等9鄉鎮的舊衣回收箱可收受家居紡織品，其他鄉鎮市就不收舊衣以外的物品。