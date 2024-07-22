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台中房市熱 2處好宅申請至月底

聯合報／ 記者陳秋雲朱冠諭／連線報導

台中房市無論蛋黃、蛋白區都夯，建商形容熱到「快烤熟了」，卻讓越來越多人不敢碰，市府推出「南屯建功2號、3號好宅」，申請至7月31日止。桃園市府推動興建龜山區善捷段及興安段社宅，歷經7次流標，去年7月決標，今年8月將開工，預計提供420戶。

「大台中房市交易動態資訊平台」統計，2024第一季台中買賣移轉棟數為1萬2130棟，年成長22%，前3名交易熱區依序為北屯、西屯及南屯3區，房價往上飆。

台中市府鄰近嶺東、忠勇雙商圈、彩虹眷村興建「南屯建功2號、3號好宅」，住宅處表示，兩處社宅皆開放看屋，設籍台中或在台中就業、就學，且年滿18歲，名下無自有住宅並符合此次公告財稅標準者，月平均收入5萬4313元以下、不動產金額為549萬以下，租期未滿6年（關懷戶不在此限）且未積欠社宅費用皆可申請。

另外，桃園龜山區善捷段、興安段社宅分別位於捷運A7站和龜山區公所附近，7次流標後，統包金額由28.2億元提高到41.6億元，暴漲47％，除規畫共用空間的套房式青年宅，也增加托嬰等多項公共服務設施。

住宅處已盤點43處社宅基地，另3處社宅共772戶將於今年底開工。住宅開發科長何恭凱表示，善捷段社宅位於文青六路上，將建地上16層、地下2層共295戶，規畫35戶套房式青年社宅，設計共用客、餐廳及廚房；興安段位於興達路，建地上17層、地下3層共125戶。

套房 桃園 社宅

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