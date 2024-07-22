星期評論／六都倒數 台中游泳課開課率 應加把勁

台中市推動運動城市，廣設國民運動中心，打造路跑城市品牌，帶動籃球、足球、排球等運動風氣，不過台中市高中以下游泳課開課率未達7成，在六都中落後雙北，輸給高雄、桃園，只領先台南。游泳課受限於場地，安排不易，但卻是自救的能力，市府得更加重視。

夏日炎炎戲水好消暑，卻暗藏風險。從小學習游泳，成為自救的關鍵技能。不過，本報專題報導發現，台北市、新北市高中以下游泳課的開課率達100%，出了雙北開課難普及，以今年為例，高雄為86%、桃園69%、台中67%、台南49%。台中市在六都倒數第二。

為什麼很難普及？關鍵在於有游泳池的校園不多。台北市有泳池的學校高達128校，新北市也有43校，其他4都高雄、台南各21校、桃園19校、台中18校；興建游泳池所費不貲，養游泳池水電費、水質維護費、救生員人事費等，也得花大錢，自然難以校校都有，但整體數量太少，分布又不均，讓游泳課難普及。

無泳池的學校得利用校園周邊國民運動中心或公、民營泳池，安排校外教學，距離過遠就難以排課，其次籌備過程勞師動眾，得調課排課、調查家長意願，甚至得加收代辦費等，除非負責規畫的教師充滿熱情，否則繁複過程，就讓人打退堂鼓。

目前各地校園開設游泳課，教育部體育署有預算補助，但每年經費大致固定，補助比率隨開課狀況調整。例如彰化縣過去補助8成經費，但疫情後降為5成。台中市近3年開課校數增加，但都只獲得1100多萬元，補助比率反而降低。

游泳課無法普及，看似與中央政策有關，但台中市開課率在六都倒數第二，今年預估有220校開課，但仍有上百所學校沒有游泳課程，這些學校多集中在非市區學校，更需市府挹注資源。

專家認為，學會游泳未必能完全自救，但不學游泳，溺水時肯定慌張失措。市府應補足開課所需預算，更要設法為沒有泳池的學校，盤點開課所面臨的難題，才能讓孩子學會一生受惠的能力。