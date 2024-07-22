穩定百萬人用水 彰化建備水池

彰化縣有123萬人口，每日自來水需求40萬噸以上，卻因縣內沒有水庫，加上過去水公司鑿井屢遭抗爭，約8萬噸生活用水長期依賴台中，逢天災缺水或管線檢修時，往往「停要先停，來要晚來」。隨著鳥嘴潭工人湖預定2026年6月全面供給彰化縣水源，台水公司為穩定供水，還將在彰化市金馬公園下方開挖2到2.5萬噸備援水池，預定明年施工，完工估計可供2萬戶1天使用，紓解供水窘迫。

經濟部水利署為改善解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，預定2026年6月全面供水，將能供應彰化、草屯每日各25萬噸、約百萬人用水，目前鳥嘴潭人工湖雖尚未正式啟用，但已先行供水彰、投。

鳥嘴潭人工湖管理中心表示，鳥嘴潭6座湖區均已完工，並啟動蓄水，其中A、B兩湖區目前已先行供水，支應草屯4萬噸、彰化9萬噸的民生用水，紓解當地供水壓力，未來待全面蓄滿供水，枯水期將能撐58天，有利穩定中部地區供水。

台水公司第十一區管理處處長曾盛一說，彰化縣有了鳥嘴潭人工湖的水源挹注，屆時來自台中及既有縣內自來水井，將改為備用，加上現有位在八卦山大佛後方矗立的兩座巨塔各有4萬噸共8萬噸水源，用來調配彰化供水，一旦缺水就是一日救急的雙塔。

曾盛一說，台水公司仍不敢鬆懈，另有供水調配方案，即計畫在彰化市金馬公園停車場下方，斥資2億到2.5億元開鑿備用池，以面積1800坪計算，可容納2到2.5萬噸水源，估計可調配約2萬戶每天的用水需求，至於上方仍維持原有的停車場使用。

曾盛一說，金馬公園備用水池方案已獲市代會同意，預定明年動工，並已完成地質監測，確保周遭住戶安全；目前金馬公園、家樂福彰化店周邊已形成商圈，加上建案林立，發展迅速，用水需求大增，台水公司希望藉由備水池的啟用，能讓金馬公園周遭地區的供水，能有更完善的調配。