台中今表場330名里鄰長等 雙「資源」里長獲獎受矚目

台中市政府今表揚屯區里鄰長及民政、役政人員，共330人接受表揚。其中，2名「資源」里長同時獲特優里長，包括西屯大河里長陳資源，以及大里長榮里長洪資源，用心守護家園環境，堪稱「愛鄰守護者」，同時獲頒特優里長備受矚目。

今天的表揚活動在大里區大和屋日本國際美食館登場，西屯、南屯、大里、太平、烏日及霧峰等6區14名特優里長、255名績優鄰長，以及54名服務逾20年的資深鄰長、5名績優民政人員及2名績優役政人員，共330人獲獎。

副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席頒獎。黃國榮說，台中是全台第二大城市，人口逾285萬人，全市29區共有625名里長及1萬2524邵鄰長，在民情反映、關懷弱勢、里鄰環境清潔、災情查報及登革熱防治等，都能看到里鄰長穿梭大街小巷的身影，感謝大家的辛勞付出及奉獻，讓市民感到幸福宜居，盼攜手打造台中成為幸福宜居的國際大城市。

民政局長吳世瑋說，今天表揚特優里長，年資最長為南屯區寶山里長廖振源，連續服務逾26年，積極推動里內資源整合，任內更運用垃圾處理場回饋金購置學產地（土地產權登記於台中市政府）及爭取建設寶山里籃球場、棒球場，讓里民有感，成立的寶山里常年守望相助隊獲內政部去社區治安營造計畫，相當優秀。