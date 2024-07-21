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台中筍+新社香菇「菇筍聯姻」千人宴 古禮迎親熱鬧登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「菇筍聯姻千人宴」現場安排香菇與麻竹筍評鑑，讓民眾了解如何判定好吃又優質的菇與筍。圖／台中市農業局提供
台中「菇筍聯姻千人宴」現場安排香菇與麻竹筍評鑑，讓民眾了解如何判定好吃又優質的菇與筍。圖／台中市農業局提供

台中大坑是麻竹筍重要產區，生產的預冷鮮筍「黃金玉冷筍」有「地下水梨」美稱，新社香菇產量更是全國居冠，台中地區農會與新社農會今在北屯葳格國際會議中心舉辦「菇筍聯姻千人宴」，席開逾150桌，並仿古禮迎親舉辦香菇與黃金玉冷筍聯姻，相當熱鬧。

與會的台中市副市長鄭照新說，新社區香菇栽培量全年約1億880萬包、約272公頃，產量2720公噸，居全台之冠。香菇出菇需要低溫刺激生長，15℃至20℃最宜，成長環境要維持陰涼通風，中部低海拔山區是栽植首選，新社兼河谷地形風及從台灣海峽東西向風，適合香菇生長品質也較佳。

農業局說，台中大坑為中市麻竹筍重要產區，栽培面積314.68公頃，年產量約2910公噸，所生產的麻竹筍幼嫩清甜，台中地區農會購置一套預冷設備，麻竹筍可迅速送到預冷筍場降溫，保持鮮嫩的狀態，讓消費者吃到最鮮嫩、清甜又安全的竹筍，因此又有「地下水梨」之稱。

農業局說，為行銷台中優質香菇及竹筍，今舉辦菇筍聯姻千人宴，直接從產地直送新鮮的菇類和筍類，透過餐廳設計出各種不同菇筍料理，吸引饕客參與。現場安排香菇評鑑及麻竹筍評鑑活動，讓民眾了解如何判定好吃又優質的菇與筍，另邀請青農與優秀農民現場擺攤販售，推廣優質在地農特產品。

農業局指出，新社區農會舉辦的台中市新社區優質香菇評鑑活動結果出爐，菇農王裕發奪冠；亞軍為劉文卿、宋尚儒；季軍為王進誠、詹枝池、吳進乾；佳作為呂云捷等13名。

台中地區農會舉辦的台中市北屯區優質麻竹筍評鑑活動結果出爐，由劉瑞章榮獲第一名，勇奪今年度北屯區優質麻竹筍評鑑冠軍，另林文錦及詹秋鑫榮獲第二名，王永田、莊科豐及朱春福榮獲第三名。

台中「菇筍聯姻千人宴」現場安排香菇與麻竹筍評鑑，讓民眾了解如何判定好吃又優質的菇與筍。圖／台中市農業局提供
台中「菇筍聯姻千人宴」現場安排香菇與麻竹筍評鑑，讓民眾了解如何判定好吃又優質的菇與筍。圖／台中市農業局提供
台中「菇筍聯姻千人宴」今登場，並仿古禮迎親舉辦香菇與黃金玉冷筍聯姻，相當熱鬧。圖／台中市農業局提供
台中「菇筍聯姻千人宴」今登場，並仿古禮迎親舉辦香菇與黃金玉冷筍聯姻，相當熱鬧。圖／台中市農業局提供

台中市 農會 香菇

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