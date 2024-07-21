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台中公園40年老舊停車場變身 B2打造「舊城綠町故事館」
台中公園位在舊市區，地下停車場啟用至今約40年，市府交通局注入活水，導入智慧停車服務，特別在地下二層空間打造「舊城綠町故事館」，公設與繳費機也有百年地標的時間軸，入口的顏色採最夯的「莫蘭迪色系」不招搖但優雅，致敬台中公園百年風華。
交通局針對老舊公有停車場，透過停車場委託經營管理，重新修繕設計，引進民間管理，賦予停車場多元風貌。
交通局指出，台中公園地下停車場整建工程與服務提升規劃共分為三個區塊，首先以基礎工程為改造基礎，再導入環境友善設計，結合智慧停車科技，成為台中老舊停車場轉型升級範例。停車場每組設備都具備AI演算機能，可作為環境監控、行為偵測、哨兵模式等延伸服務應用。
台中市停車管理處表示，台中公園地下停車場空間明亮舒適，標示系統也重新設計，減少場內迷航情形，並融合停車場人文歷史意象，結合周邊台中公園、台中州廳、台中放送局、台中火車站等，停車空間也保留城鄉特色發展紋理。
交通局與逢甲大學產學合作，蒐集在地文史資料，在地下二層空間打造「舊城綠町故事館」，呈現舊城發展歷程。
停管處建議，民眾可以走樓梯到地下室參觀故事館，走樓梯時可欣賞牆面照片和資料，像走進時光隧道。
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