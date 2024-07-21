建築師「妹島和世」第五度訪台中綠美圖 將親手打造限定家具

「台中綠美圖」結合美術館與圖書館，預計2025年底啟用，將成為台中新地標，目前已完成主體工程並進入裝修，建築師妹島和世第五度來台確認目前成果，為求完美，親手設計量身打造館內家具，稱讚綠美圖工程已具備國際級品質。

台中綠美圖坐落在水湳經貿園區、中央公園北側，由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師「妹島和世」與跨國團隊合作，打造8棟連結並可隨意穿梭的建築物，是全國第1座融合美術館與圖書館的建築。

建設局長陳大田說明，妹島和世自開工以來，已第5度赴台勘查工程，並提出優化建議，讚許綠美圖施工已晉級國際級品質。妹島世和更為綠美圖量身打造圖書館、美術館專屬家具，細節上用盡心思增添獨特性。

陳大田說，匠心獨具打造8棟互相連結、穿梭的建築，採用造型金屬擴張網帷幕設計手法，白天增加自然光線與風流引入，夜晚室內照明自然流出，使建物視覺通透，展現典雅風貌。

目前主體工程已完成，進入特殊裝修及設備作業，預計於明年初完工後，交由文化局策展及書籍上櫃，12月開館營運。

建設局提到，此次建築師親自確認圖書館所使用的書櫃等傢俱實品大樣，除展現SANAA團隊的室內設計風格外，也將帶給使用者更好的質感體驗。